Carme Silla: “Els informes anuals de la Policia Local no quantifiquen aquestes xifres”.

Al darrer informe anual de la Policia Local, corresponent a l’exercici de 2020, i més concretament al punt seté, apareixen recollits els serveis oferts a la ciutadania per part de l’Àrea de Seguretat de la ciutat de Torrent.

Aquests serveis han estat classificats per l’informe en diferents apartats, diferenciant-los entre Serveis de Seguretat Ciutadana, Trànsit, Violència de Gènere, Menors, Genèrics, Administratius, Judicials, Mediació, Seproa, Senyalització i Covid.

Així, mentre que en determinats serveis es detallen les dades d’intervencions produïdes per delictes d’agressions, com és el cas de l’apartat relatiu a Seguretat Ciutadana, no ocorre el mateix quan l’informe arriba a les de Violència de Gènere, on no es quantifiquen aquestes xifres.

Per a la regidora de Compromís Carme Silla, és fonamental que la ciutadania sàpiga quants delictes relacionats amb la violència masclista han patit les dones de Torrent, diferenciant-los entre els de caràcter físic o sexual, els abusos psicològics i els vicaris, d’entre altres, a més a més de recollir els casos produïts amb denúncia prèvia de la víctima i/o amb mesures d’allunyament judicial. La petició d’informació pública fou formulada a la Comissió Informativa número tres del Ple de Torrent.

Silla ha explicat que el propi govern de Torrent va anunciar públicament, a finals del 2017, la creació d’una unitat de la Policia Local especialitzada en la gestió dels delictes relacionats amb la violència masclista (SEFAMA), però des d’aleshores, ni als diferents informes anuals emesos, ni a preguntes del nostre grup municipal de Compromís ens han facilitat les xifres reals d’agressions, ni cap tipus de desglossament necessari per a poder efectuar una anàlisi seriosa que permeta avaluar i extraure conclusions sobre l’estat de la violència contra les dones a la nostra població, així com les possibles mesures a prendre, ha conclòs la regidora ecovalencianista.