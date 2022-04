La proposta presentada pels ecovalencianistes, que es debatrà en el ple ordinari del mes de maig, exigeix al Govern d’Espanya mesures que posen fre a l’especulació energètica, a través de la vigilància i el control dels preus energètics, especialment durant les onades de fred o davant altres contingències, com per exemple l’actual situació creada al sector per la guerra a Ucraïna.

La moció de Compromís aprofita, a més a més, per a demanar al ministeri d’indústria que desenvolupe el marc legal establert a les directives europees, amb l’objectiu d’afavorir el creixement mancomunat de la generació energètica, o, en el cas que no vulga assumir aquesta competència, la transferisca a les comunitats autònomes, on el govern del Botànic ja ha manifestat el seu interés per aquest tipus d’inversions.

En definitiva, des del grup municipal: “volem impulsar el desenvolupament de Comunitats Energètiques Locals, fomentar l’autoconsum fotovoltaic i reclamar al Govern de l’estat Espanyol mesures per posar fre a l’especulació energètica”, ha explicat el seu portaveu Pau Alabajos.

Alabajos ha aprofundit en la defensa de les comunitats energètiques com a concepte real, on molts ajuntaments estan apostant pel desenvolupament d’aquesta figura legal a nivell local, permetent als veïns i les veïnes abaratir dràsticament el preu de la factura elèctrica sense dependre dels vaivens del mercat o de les trampes reguladores dels grans operadors, que sovint funcionen com un gran oligopoli contra l’interés general.

El portaveu de Compromís ha conclòs explicant que “l’Ajuntament de Torrent té la seua responsabilitat en el procés d’acompanyament social cap a aquest model de canvi energètic, on també hi pot participar com ho fan les Comunitats Energètiques creades per grups de ciutadans, o per les PIMES. Especialment, és important la participació pública de les entitats locals per a garantir que cap llar estiga en una situació de pobresa energètica, sense poder pagar el consum de llum necessari per a viure en condicions dignes”.

