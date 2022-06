El Comité d’Empresa del departament de Salut de la Ribera, va celebrar ahir dimarts 28, una concentració de protesta davant el Palau de la Generalitat a causa de la falta de voluntat negociadora de la Conselleria de Sanitat per a aconseguir un acord i renovar el Conveni Col·lectiu que va caducar en 2018.

Després de 42 mesos de “suposada negociació”, la falta d’un nou Conveni que iguale condicions de treball està generant greuges i conflictes entre el personal (recordem que actualment un 50% de treballadors són estatutaris i l’altre 50% són laborals subrogats).

Afirmem que els laborals que aquest comité representa, té pitjors condicions i està eixint perjudicat en la gestió del dia a dia. Denunciem que no és presentable que seguim amb unes regles del joc pactades amb una empresa privada l’any 2016.

Entre les pretensions d’aquest Comité estan les d’homogeneïtzar les jornades de treball: el personal laboral realitza jornades 120 hores més que la resta de treballadors de la Conselleria de Sanitat. Així mateix que es complemente el salari en cas de baixa laboral (a la resta de personal de la Conselleria de Sanitat se li complementa al 100% del salari, i al personal laboral se li veu reduït el salari en quantitats superiors al 25%).

També els treballadors laborals de la Ribera demanen tindre les mateixes condicions en matèria d’igualtat i conciliació de la vida laboral i familiar. I a més en molts conceptes retributius estan per davall de la resta com pot ser l’antiguitat, la retribució en les guàrdies, etc…



Durant la protesta representants de la Conselleria de Sanitat (la Subdirectora de Recursos Humans i la Subdirectora Econòmica) es van reunir amb membres del Comité d’Empresa. Aquesta reunió va ser decebedora perquè no van ser capaces de decidir res excepte anunciar que la setmana pròxima es tornaria a convocar la Comissió Negociadora.

Per part nostra i a hores d’ara, veiem lluny la possibilitat d’arribar a un acord si no s’accepten les nostres legítimes propostes (mateix ocupador, mateixes condicions) i després de 42 mesos de reunions ja hem comunicat a les representants de la Conselleria de Sanitat que si durant el mes de juliol no s’ha solucionat aquest conflicte via Conveni o qualsevol altra via, plantejarem tot tipus de mobilitzacions inclosa la vaga.