 Concert Benvinguda Ucraïna a Alaquàs

La Casa d’Exercicis la Puríssima acull una actuació a càrrec de la Jove Orquestra de la Unió Musical d’Alaquàs en la qual es va convidar a les persones refugiades interessades a formar part dels diferents programes de música

Alaquàs va acollir ahir dimecres 11 de maig una actuació a càrrec de la Jove Orquestra de la Unió Musical d’Alaquàs. Una iniciativa de l’Ajuntament d’Alaquàs i de l’entitat musical per a donar la benvinguda a la població refugiada d’Ucraïna i convidar-la a sumar-se als diferents projectes culturals amb què compta Alaquàs.

El concert es va celebrar a la Casa d’Exercicis la Puríssima, lloc d’acollida de les persones refugiades, i va estar dirigit per Enric Parreño, director del Centre Professional i de l’Escola de Música i Dansa de la Unió Musical d’Alaquàs així com director titular de l’Orquestra d’Alaquàs. Va comptar a més amb l’actuació de la soprano Olga Viytiv i va ser conduït per Natalia Filenko, mare d’una alumna de l’Escola de Música.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el president de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó, van estar presents en l’acte per a donar la benvinguda una vegada més a les persones refugiades i convidar-los a continuar participant dels diferents programes municipals que s’ofereixen a Alaquàs. En les seues intervencions es van fer ressó de la importància que té la música en la música per la pau.

Alaquàs ha acollit més de 200 persones ucraïneses, 96 de les quals han sigut escolaritzades als centres educatius. Del total de persones escolaritzades, 7 són xiquetes i xiquetes de 0 a 3 anys, 47 d’educació infantil i primària i altres 24 per a educació secundària.

Pel que fa majors de 16 anys, s’han matriculat a l’Escola de Persones Adultes Enric Valor d’Alaquàs un total de 18 persones. Totes aquestes persones es van incorporar durant el mes de març als centres assignats i han anat incorporant-se també als diferents programes municipals culturals, d’oci i temps lliure amb què compta Alaquàs.

De fet, cal destacar que un total de 10 xiquetes i xiquets han sol·licitat la seua incorporació a l’Escola de Música i Dansa en les especialitats de guitarra, piano, cant, violí i dansa.

