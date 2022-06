El Conservatori Municipal se suma al 35 aniversari dels Jardins del Túria amb un concert al costat del Palau de la Música

Maite Ibáñez: “volem que els veïns i veïnes gaudisquen del talent musical de l’alumnat i del professorat del Conservatori Municipal”

El Conservatori Municipal José Iturbi s’ha sumat als actes commemoratius del 35 aniversari del Jardí del Túria amb un concert gratuït que tindrà lloc este divendres, 10 de juny, a les 19 hores, en l’esplanada nord dels jardins del Palau de la Música. El programa inclou un duo de flautes de bec, un quartet de saxofons, piano, grup de violoncels i conjunt de vent.

L’Ajuntament de València ha programat diferents actes i activitats al llarg del mes de juny per a celebrar el 35 aniversari de l’obertura dels primers trams del Jardí del Túria; i el Conservatori Municipal, a través de la Regidoria d’Educació, ha decidit realitzar el seu particular homenatge al gran pulmó verd de la ciutat i lloc de trobada dels veïns i veïnes de tota València amb un concert als peus d’un de les fites culturals que el definixen.

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha explicat que el Conservatori Municipal de Música “s’ha sumat a les celebracions d’este 35 aniversari perquè els veïns i veïnes gaudisquen del talent musical de l’alumnat i del professorat del centre educatiu en un ambient lúdic i festiu”. Ibáñez, qui ha animat la ciutadania a assistir i gaudir del concert, ha subratllat la voluntat de l’Ajuntament de València de donar a conéixer a tota la ciutadania l’activitat d’este centre docent dedicat a l’educació musical a la ciutat: “Volem que tota la població conega millor la important labor formativa que realitza el professorat i visibilitzar el talent dels seus alumnes, i per això hem decidit aprofitar el marc de l’aniversari dels Jardins del Túria per a celebrar un concert a l’aire lliure a través del projecte Iturbi Aula Oberta”, ha manifestat la regidora.

Ibáñez ha destacat la importància del Jardí del Túria per a la ciutat, un projecte que va ser iniciat per l’alcalde Ricard Pérez Casado a principis dels anys huitanta, no sols com la zona verda de referència de la ciutat sinó pel seu valor cultural. “El jardí no sols és el gran pulmó verd i zona esportiva i d’oci per excel·lència per als valencians i valencianes sinó també una cadena de cultura, que uneix museus com l’IVAM o el Museu de Belles arts, el Palau de la Música i un innombrable patrimoni històric i artístic, com a monuments, escultures, fonts o ponts”.

El concert organitzat pel Conservatori Municipal José Iturbi contempla en el seu programa un duo de flautes de bec que tocaran “Sonate en duo en do menor” de Michel Blavet; un quartet de saxofons que interpretaran “Chanson d´autrefois”, de G. Pierne, “When I´m sixty-four” de J. Lennon-P. McCarney, i “The Entertainer”, de S. Joplin; la interpretació a veu i piano de “Piangerola sorte mia” de Georg Friedrich Händel, “Una donna a quindici anni”, de W.A. Mozart, “Si mes vers avaient dones ailes” de Reynando Hahn, “El guapo tímid” i “El guapo discret”, d’Enrique Granados així com “Rapsòdia espanyola” de F. Liszt; un grup de violoncels que tocaran “Oblivion” de Ástor Piazzolla, “Vals del cavaller de gràcia” de F. Chueca, “Michelle” de J. Lennon y P. McCartney, “El xarop Tapatío, Dança mexicana” Tradicional arreglada per D. Johnstone; i, finalment, un conjunt de vent que tocarà “Pavane d´Angleterre” i “Galliard” de Claude Gervaise, “Anna Danse” i Catarina Galliard” d’Erasmus Widmann, “Francine Rosine”, de Claude le Jeune, “Allons gai, gai, gai, Bergéres” de Guillaume Costeley, “Courant” de Michael Praetorius i “Ballet”.