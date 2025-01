Conclou el Taller d’Ocupació Ocupa III a l’Eliana

Deu participants finalitzen la seua formació en l’ofici de paleta després d’un any d’aprenentatge teòric i pràctic.

El Taller d’Ocupació Ocupa III, impulsat per l’Ajuntament de l’Eliana per a fomentar l’ocupabilitat, ha arribat al seu fi després de 12 mesos d’activitat.

Aquesta tercera edició ha comptat amb la participació de huit dones i dos homes, que han rebut una formació integral en l’ofici de paleta, combinant teoria i pràctica, al mateix temps que percebien un salari pel seu treball en el programa.

El projecte s’ha desenvolupat gràcies a una subvenció de més de 266.000 euros atorgada per Labora, amb una aportació addicional del consistori de 10.000 euros per a cobrir despeses salarials, materials formatius i manteniment.

Equip formatiu i resultat final

A més dels deu alumnes participants, el Taller ha comptat amb un equip compost per un director amb funcions administratives, un docent especialitzat en paleta a jornada completa i un docent de suport a mitja jornada, assegurant així una formació de qualitat adaptada a les necessitats del sector.

El passat divendres, l’alcalde Salva Torrent i la regidora d’Ocupació Marta Andrés visitaren els nous vestuaris construïts pels participants com a part de la seua formació pràctica. Durant la visita, ambdós representants van agrair als participants el seu compromís i destacaren el valor de la formació rebuda.

«Aquest aprenentatge pràctic vos obrirà portes per a la inserció laboral en un sector amb moltes oportunitats», va assenyalar l’alcalde.

Un projecte d’èxit per a l’ocupació local

Aquesta edició del programa reafirma el compromís de l’Ajuntament de l’Eliana amb la generació de noves oportunitats laborals per a la ciutadania, consolidant el Taller d’Ocupació com un referent en la formació i pràctica professional per a persones que desitgen millorar la seua ocupabilitat.

El Taller d’Ocupació Ocupa III conclou, així, amb èxit i amb la mirada posada en futures edicions que continuen promovent l’accés al mercat laboral en sectors amb gran demanda.