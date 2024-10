Condé Nast tria València com a millor ciutat europea en els premis Traveler’s Readers’ Choice Awards 2024

Els lectors de la revista britànica Traveller situen la ciutat com la millor destinació d’Europa per a una escapada urbana i la tercera en la categoria de destins més amigables del continent

La ciutat de València ha sigut triada en els Condé Nast Traveler’s 2024 Readers’ Choice Awards com la millor destinació per a una escapada urbana a Europa enguany, un reconeixement atorgat gràcies a la participació de més de 125.000 lectors d’esta prestigiosa revista de viatges al Regne Unit.

La votació popular ha determinat que València es col·loque al capdavant d’este rànquing format per 20 ciutats en el qual capitals com Roma, Estocolm, Viena, Berlín, Lisboa, Madrid o Amsterdam estan per darrere de València en esta categoria. En la pàgina web de Traveller estan ja disponibles les diferents classificacions de totes les seccions.

Segons indica l’editorial, València està vivint el seu millor moment. “La tercera ciutat més gran d’Espanya ha transformat l’antic llit d’un riu en un parc urbà d’allò més bucòlic i ha inaugurat elegants bars en terrats, innovant i renovant-se fins a convertir-se —segons els nostres lectors— en la millor destinació d’escapada urbana a Europa enguany”.

Estos premis, que s’entreguen al Regne Unit i en altres països on l’editorial Condé Nast té delegacions, són considerats com un senyal d’excel·lència en el sector turístic. Per als llocs seleccionats suposa tot un assoliment l’aparició en qualsevol de les categories que este segell atorga. L’editorial premia així a les aerolínies, aeroports, platges, països, hotels, destinacions i ciutats favorites per als seus lectors. València ha sigut també triada tercera ciutat més amigable d’Europa, només per darrere d’Estocolm i Budapest.

La regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, Paula Llobet, ha manifestat la seua satisfacció per este reconeixement i ha indicat que “València es consolida com una destinació turística exemplar, una ciutat amable i acollidora, que deixa empremta en els visitants que rep cada any”.

“Som una gran ciutat mediterrània amb una potent oferta cultural, però que a més destaca per ser hospitalària, saludable i divertida. Esta elecció dels viatgers confirma que València és el lloc ideal per a viure i invertir i, per tant, per a visitar. Estos són els atributs que estem treballant des de l’Ajuntament i la Fundació Visit València per a impulsar un nou model turístic per a la ciutat.”, ha afegit.

Destnació urbana sostenible de referència al Regne Unit

Este posicionament de València com a destinació sostenible en el mercat britànic és resultat de l’estratègia que la Fundació Visit València va començar a desplegar en este mercat a la fi de 2023, aprofitant la condició de Capital Verda Europea.

Un full de ruta que ha portat a la Fundació a realitzar diverses accions, com una presentació amb mitjans de comunicació, un esmorzar informatiu, la participació en l’Spain Sustainability Day organitzat per l’Oficina de Turespaña a Londres, i l’atenció de viatges de premsa i gestions amb The BBC, The Times, The Independent, Conde Nast Traveler, National Geographic, Lonely Travel o The Guardian. Gràcies a este treball, des de principi d’any s’han publicat més de 50 reportatges al Regne Unit que aconseguixen un valor publicitari estimat en més de 117 milions d’euros.