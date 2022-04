La nova tecnologia permetrà a la ciutadania de Catarroja gaudir de serveis de dades mòbils d’alta velocitat, millorarà la cobertura a l’interior d’edificis i ampliarà l’extensió geogràfica.



Les operadores de telefonia mòbil, Telefónica, Vodafone i Orange, han anunciat que durant les pròximes setmanes realitzaran a Catarroja el procés d’implantació dels serveis de telefonia mòbil de nova generació, 4G i 5G, sobre les bandes de 800 i 700 MHz, respectivament, el que permetrà als catarrogins i catarrogines gaudir de connexions mòbils d’alta velocitat amb una millor cobertura a l’interior dels edificis i major extensió geogràfica.



Per a garantir la compatibilitat de la nova tecnologia amb la televisió digital terrestre (TDT), Llega700 és l’entitat posada en marxa pels operadors per a solucionar qualsevol afectació en la recepció del senyal de televisió.



El procés d’implantació s’està realitzant de manera gradual per tota la geografia nacional. Per a comprovar les localitats on ja estan actius aquests serveis es pot consultar el següent enllaç: https://www.llega700.es/contacto_mapa.php



El desplegament s’emmarca en el que s’estableix en el Reial decret 579/2019, d’11 d’octubre, a partir del qual es va procedir a l’alliberament de les freqüències entre 694 i 790 MHz (canals 49 al 60 d’UHF) que fins llavors s’empraven per a la recepció de la Televisió Digital Terrestre, procés també conegut com a Segon Dividend Digital. A partir de llavors, aquestes freqüències van ser assignades a les operadores de telefonia mòbil per a prestar els seus serveis de telefonia mòbil de nova generació.



Principals avantatges: més i millor cobertura

Amb la nova xarxa mòbil s’ha obert la porta a innovadors serveis i aplicacions, a més de proporcionar significatives millores tant en la velocitat de descàrrega, com d’enviament de dades (fotos, música o continguts audiovisuals d’alta definició) o permetre traure el màxim partit a aplicacions en línia, com els videojocs.



La xarxa de telefonia mòbil de nova generació introdueix dues millores fonamentals. La primera és la solvència dels diversos problemes relacionats amb orografies complicades presents en la geografia espanyola on tradicionalment fallava la cobertura. La segona, és la gran penetració en zones interiors dels edificis.



La nova generació també facilita la introducció de nous serveis en l’àrea empresarial i de les administracions públiques, com a aplicacions empresarials en mobilitat amb alt contingut multimèdia o l’ús de la videocridada, entre altres.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià