El nou procés de licitació ha adjudicat les obres per a la finalització de la construcció del CEIP núm. 4 a l’empresa Orthem Serveis i Actuaciones Ambientales, S.A.O, per 5.837.688,46 euros (IVA inclòs).

El nou edifici educatiu s’està construint en una superfície que abasta d’una banda, 4.304 metres quadrats i una altra de 7.919 metres quadrats per a espais exteriors. Més de 12.000 metres quadrats que es dividiran en 3 blocs: educació infantil amb 6 aules, administració i educació primària amb 12 aules, que es complementaran amb altres com a música i informàtica, així com espais destinats a biblioteca, sala d’usos múltiples, despatxos, cuina i menjador, serveis, gimnàs, serveis generals i una zona d’aparcament.

Recordem que les obres del nou col·legi es van paralitzar quan l’Ajuntament, basant-se en els informes tècnics, no va accedir a la demanda de més d’1 milió d’euros en sobrecostos que, sense cap justificació, va plantejar l’anterior contractista. El jutge ha avalat que l’Ajuntament trencara el contracte pel sobrecost i estima que no està acreditada la modificació del projecte que va presentar la contracta per a elevar el preu de licitació en prop d’un milió d’euros, considerant ajustat a dret l’acord plenari de resolució del consistori.

Les obres formen part del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana i el termini d’execució de les obres és de 12 mesos.