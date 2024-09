El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la creació de l’Oficina Valenciana d’Inversió (OVI), amb la finalitat d’atraure i facilitar la inversió en la Comunitat Valenciana.

L’OVI pretén simplificar els tràmits administratius i promoure la coordinació entre els agents implicats en els projectes estratègics, establint un entorn segur i regulador per a les inversions locals, nacionals i internacionals.

Durant la seua intervenció en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, Mazón ha destacat que l’Oficina oferirà assistència especialitzada per a la gestió i el desenvolupament de projectes que compleixen criteris estratègics, com la creació d’ocupació i inversions en actius productius. A més, ha avançat que aquestes inversions tindran un tractament prioritari per part de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

El president ha remarcat també que la millora de la qualificació creditícia de la Comunitat Valenciana per part d’agències com Standard and Poors i Moody’s reforça la capacitat d’atracció d’inversions externes, complementant el Pla Simplifica.

En el primer any de la nova legislatura, s’han impulsat cinc macroprojectes que sumen 9.000 milions d’euros d’inversió i 7.000 llocs de treball, demostrant la capacitat de la Comunitat per a captar inversions a llarg termini.