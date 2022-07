Clara Aledón: “Mancant punts nets, com els que hi havia abans, proposem que s’habiliten contenidors específics perquè els veïns puguen usar-los sense incórrer a la normativa”

El grup municipal Ciutadans (Cs) Alzira ha demanat, a l’equip de govern, habilitar contenidors específics per a poda domèstica en les zones d’urbanitzacions per a evitar desfets en zones incontrolades i reduir els costos que provoquen els desplaçaments dels veïns fins a l’ecoparc.

La regidora de Cs Alzira Clara Aledón ha proposat que “davant la falta de punts nets, que abans si hi havia i ara obliga els veïns a desplaçar-se fins als ecoparcs, habilitar en els propis ramals de contenidors un específic per a poda domèstica”. Aledón ha explicat que “el nombre de veïns en les zones d’urbanitzacions creix durant els mesos d’estiu, molts d’ells tenen a les seues cases jardí, i si no poden tirar la poda en els contenidors normals han d’acudir a l’ecoparc, la qual cosa provoca costos de desplaçament”.

En aquesta línia, la regidora de Cs a Alzira ha subratllat la importància d’habilitar aquests contenidors específics per a poda prop de les residències perquè “apareixen restes de poda en zones incontrolades on no ha d’haver-hi per part d’aquells que no compleixen la normativa”.