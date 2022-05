Vidal: “La falta de contenidors ve arrossegant-se des de fa temps; però lluny de solucionar-se, es va agreujant”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha sol·licitat que “s’amplien els punts de recollida de residus en urbanitzacions i disseminats”. “S’ha d’augmentar la quantitat de contenidors en uns casos i en uns altres on no hi ha encara, posar-los”, ha defensat, al mateix temps que ha assegurat que “és imprescindible de cara a la temporada d’estiu”.

Segons Vidal, “Cs porta molt temps reivindicant una solució per a aquest problema”. No obstant això, ha lamentat “és inconcebible que en comptes de solucionar-se, s’agreuja i hi ha veïns que fins i tot han d’anar al nucli urbà per a tirar els seus residus”.

A més, ha criticat, “a aquest dèficit de serveis en aquestes àrees cal sumar altres com la falta de manteniment o els vials destrossats”. “Sembla que l’ajuntament només es recorda d’aquests veïns a l’hora de pagar impostos, però no per a prestar-los els serveis mínims”, ha conclòs.

