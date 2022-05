Cullera, capital del cotxe elèctric per un dia

Este dissabte la ciutat ha acollit la 3a Trobada Nacional de Club de Socis Tesla Espanya

Amb la celebració d’este esdeveniment la localitat es posiciona com a destí perfecte per al turisme de negocis

Cullera s’ha convertit de nou en la capital del cotxe elèctric en acollir aquest dissabte la 3a Trobada Nacional de Club de Socis Tesla Espanya, organitzat conjuntament per la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cullera, l’Hotel Cullera Holiday i Tesla Owners España.



Es tracta de la cita anual més important per a Tesla Owners España, un esdeveniment que ha omplit la localitat dels característics cotxes elèctrics Tesla.

«La celebració d’este gran esdeveniment a la nostra ciutat s’emmarca dins de l’aposta per convertir a Cullera en una destinació turística de negocis. Amb això aconseguim fomentar la desestacionalització i que el municipi aculla congressos i esdeveniments durant tot l’any», ha manifestat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

La trobada, que ha començat a les 10 del matí, ha comptat amb la participació de més de 30 cotxes. Els vehicles han realitzat una ruta per tota la ciutat, amb eixida des de l’Hotel Cullera Holiday, fins al passeig marítim al costat de l’edifici Arensol.

En aquest punt s’ha organitzat una exposició amb els vehicles participants. D’esta manera totes les persones interessades han pogut compartir experiències amb els propietaris, a més d’informar-se sobre aquests vehicles, que compten amb més d’un milió de seguidors en tot el planeta.

Durant l’esdeveniment s’ha presentat a més l’últim model de fabricació europea llançat per la marca, el Tesla Model Y, la qual cosa ha suposat una oportunitat per a les i els seguidors de la signatura automobilística per a conéixer de primera mà aquest nou vehicle.

