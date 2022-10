Aquest cap de setmana la localitat commemora aquest aniversari amb diversos actes en els quals participaran més de setanta ciutadans del municipi francés



Els alcaldes de totes dues ciutats ratificaran l’acord d’agermanament i a més plantaran un arbre com a símbol de l’estreta relació entre Cullera i Le Bourget

Cullera celebra aquest cap de setmana el 40 aniversari del seu agermanament amb Le Bourget. La localitat commemora aquest data amb diversos actes en els quals participaran més de setanta ciutadans del municipi francés.



«En els temps que corren és important mantindre els agermanaments entre diferents pobles i ciutats. Gràcies a aquestes iniciatives s’han creat relacions culturals, educatives i intercanvis comercials i a més han nascut amistats per a tota la vida», ha destacat la regidora delegada d’Agermanaments, Susi Melià. «Tot això proporciona pau i prosperitat per a la nostra societat gràcies a una “diplomàcia ciutadana”», ha afegit.



La jornada del dissabte començarà amb una reunió de treball entre les autoritats de totes dues ciutats en la qual participaran, per part de Cullera: l’alcalde, Jordi Mayor; la regidora delegada d’Agermanament, Susi Melià; la regidora delegada de Turisme, Débora Marí i la presidenta del Comité Ciutats Unides de Cullera, Concha Piris; i per part de Le Bourget: l’alcalde, Jean-Baptiste Borsali; la tinenta alcalde delegada d’Agermanaments, Hélène Bunoust, i la tinenta alcalde delegada de la Tercera Edat, Valéry Vannereux.



L’acte oficial tindrà lloc el mateix dissabte a partir de les 13.30h al parc urbà de Sant Antoni on els alcaldes de totes dues localitats ratificaran el conveni d’agermanament que ara compleix 40 anys.



A més de descobrir una placa commemorativa d’aquest aniversari, Jordi Mayor i Jean-Baptiste Borsali plantarà un arbre com a símbol de l’estreta relació que uneix als dos municipis.



Una exposició de fotografia emmarcarà l’espai dedicat a la celebració mostrant instants dels viatges, reunions, menjars i festes compartides entre els veïns i veïnes dels dos municipis en diferents moments al llarg d’aquests 40 anys d’agermanament.



Una vegada conclòs l’acte oficial, arribarà la part més festiva d’aquesta trobada amb l’elaboració d’una paella gegant per als assistents a l’acte de germanor que comptarà a més amb un actuació musical.



Cullera – Le Bourget al llarg del temps



El procés d’agermanament de totes dues localitats es remunta al període de govern del socialista Enrique Chulio, el primer alcalde democràtic després de la dictadura franquista.



Chulio volia germanar-se amb la localitat natal del llavors president de la República Francesa, François Miterrand. No obstant això, els seus plans es van veure truncats.



En la convenció de la Federació Mundial de Ciutats Unides, celebrada a Madrid per a fomentar agermanaments, Chulio va ser ‘perseguit’ fins a l’avorriment pels representants de Le Bourget, que havien vist fotos de Cullera i s’havien, literalment, enamorat de la ciutat.



Va succeir després que un dels seus veïns guanyara un torneig internacional de tennis organitzat a Cullera i parlara meravelles de la localitat costanera. Va ser tal la insistència, que Chulio va acabar cedint i va acceptar l’agermanament amb la població pròxima a París, aspecte que es va valorar molt positivament.



Des de llavors s’ha forjat una relació d’amistat que perdura quatre dècades després i que hui viu un bon moment amb el repte de reprendre les activitats d’intercanvis després de la pandèmia.



Els vincles entre Cullera i Le Bourget s’estenen a altres àmbits. Un dels més destacables és la gran aportació de turistes gals en el municipi. Actualment,més de la meitat dels turistes internacionals que arriben a la ciutat (un 33% del total de visitants) procedeixen de França.