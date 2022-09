Huit xefs del Club de Producto Artesanos del Arroz han elaborat 26 paelles en el passeig marítim de la localitat per a commemorar aquesta cita gastronòmica



Mayor: «L’arròs en paella és el protagonista per excel·lència de la nostra gastronomia i a Cullera el cuinem amb una gran varietat d’ingredients i seguint sempre la nostra tradició de sofregir l’arròs»



Cullera ha celebrat el World Paella Day amb un showcooking i una degustació popular en la qual huit xefs del Club de Producte Artesans de l’Arròs han elaborat 26 paelles diferents.

La localitat s’ha sumat per segona vegada a aquesta cita gastronòmica l’objectiu de la qual és celebrar el plat més universal de la gastronomia valenciana.

«L’arròs en paella és el protagonista per excel·lència de la nostra gastronomia i a Cullera el cuinem amb una gran varietat d’ingredients i seguint sempre la nostra tradició de sofregir l’arròs», ha manifestat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor durant l’esdeveniment celebrat aquest dimarts a la nit.



Una cita organitzada per la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cullera en col·laboració amb el Club de Producte Artesans de l’Arròs i de la qual han pogut gaudir desenes de persones.



Aquests són els restaurants de la localitat que han participat en el World Paella Day: Casa Nostra, Casa Salvador, Ulises Piga, Casa Rocher, L’illa, Rincón del Faro, Les Terrasses del Mare Nostrum i El Blanc. Arròs negre; de col i sépia; del llaurador o del senyoret són alguns dels saborosos arrossos que van cuinar ahir.



«El reconeixement que la paella té a nivell mundial és una oportunitat per a difondre la nostra cultura: L’arròs significa riquesa ecològica, unió de costums i oportunitat d’innovació per a Cullera», ha assegurat per la seua part la regidora de Turisme, Débora Marí.





Biennal Mundial de l’Arròs, el 22 i 23 d’octubre a Cullera



Precisament dins d’un mes, els dies 22 i 23 d’octubre, Cullera acollirà la primera Biennal Mundial de l’Arròs, un esdeveniment únic on xefs de reconegut prestigi nacional i internacional mostraran el seu art culinari cuinant arrossos de tota mena i oferiran showcookings i ponències entorn de l’arròs.

L’esdeveniment gastronòmic té com a objectiu valorar l’arròs com a producte estrela de la gastronomia local i dels seus productes quilòmetre zero.



Als jardins del mercat de la ciutat hi haurà diferents espais dedicats a l’arròs com una zona de demostracions culinàries, una aula de formació i conferències, una zona de degustacions gastronòmiques, un concurs gastronòmic i una fira de productes.



En cada lloc de la Biennal es realitzaran activitats sobre arròs, tant obertes al públic general com centrades en sectors més especialitzats.



La Biennal Mundial de l’Arròs és hereua dels anteriors congressos sobre l’arròs celebrats a Cullera fa més de tres lustres. La seua raó de ser està arrelada tant en l’existència d’un tradicional sector agrícola productor d’arròs en la localitat, com en una àmplia oferta de restauració arrossera que ha propiciat la creació d’un club de producte gastronòmic: “Artesanos del Arroz” que garanteix la qualitat de la cuina que realitzen.