Cullera duplica la inversió en la promoció del comerç local

L’Ajuntament, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, llança una nova edició de la campanya ‘A Cullera compres el doble’



Enguany es repartiran un total de 1.000 targetes-bo, més del doble que en 2021

L’Ajuntament de Cullera, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, llança una nova edició de la campanya ‘A Cullera compres el doble’ amb l’objectiu d’impulsar i incentivar la compra i el consum local en els xicotets i mitjans comerços del municipi.



En esta ocasió el consistori ha duplicat la inversió en esta iniciativa ja que repartirà 1.000 targetes-bo, 600 més que l’any passat.



«Enguany la injecció econòmica al teixit comercial és molt superior a la del 2021. L’edició anterior de la campanya va ser tot un èxit i tornem a repetiresta acció per recolzar al nostre comerç local perquè afronten amb força els mesos d’estiu’, ha assenyalat la regidora delegada de Promoció Econòmica, Débora Marí.



L’any passat prop de 90 comerços de la localitat es van sumar a aquesta campanya. «Esperem superar el centenar de comerços adherits en esta edició», ha afegit Marí.



«Quan comprem en el comerç local, estem generant riquesa i ocupació en el municipi i a més incentivem la fidelitat de les i els consumidors amb els comerços de Cullera», explica la regidora. «És una forma a més de promoure i apostar per un consum més sostenible ja que amb aquesta mena d’accions fomentem que la gent compre productes de proximitat i de KM0».



La campanya es desenvoluparà de la mateixa manera que al novembre de 2021. L’ajuntament posarà a la disposició dels ciutadans i ciutadanes que el sol·liciten, una targeta moneder que podran utilitzar per a realitzar les seues compres en els comerços de Cullera adherits a la campanya. Cada consumidor/al que aporte 50 euros, rebrà la mateixa quantia extra en aquesta targeta, per la qual cosa la targeta-bo serà de 100 euros en total.



La sol·licitud de les targetes es farà a partir del 23 de maig i fins al dia 31 del mateix mes. Per a les persones interessades es podrà fer tant online, en el següent enllaç: https://cullera.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=14100 com a presencial, en l’Oficina de Serveis de Promoció Econòmica (C/Cervantes, 9) en horari de 08.30 a 13.00, sol·licitant cita prèvia en https://citaprevia.cullera.es/



Cada persona podrà adquirir una sola targeta-bo. Aquest es podrà utilitzar en qualsevol dels establiments adherits, en una o diverses compres, fins a esgotar el crèdit. Aquest crèdit, es podrà consultar en la web www.tutarjetaregalo.com previ registre en la pàgina.



El termini per a gastar l’import de la targeta serà des del moment d’adquisició d’aquesta, fins al 31 de juliol de 2022.



Quant als comerços interessats a adherir-se a aquesta nova edició de ‘A Cullera compres el doble’, podran realitzar la sol·licitud via online des del 23 fins al 31 de maig a través del següent enllaç: https://cullera.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=14061

