La localitat encendrà la il·luminació decorativa el dia 2 de desembre amb un espectacle d’animació al carrer i l’encesa de l’arbre als Jardins del Mercat

Com a novetat d’enguany la ciutat tindrà un Mercat de Nadal al Passeig Dr Alemany i en la qual participen els comerços locals i les associacions benèfiques del municipi

Mayor: «El Nadal és temps d’il·lusió per a compartir amb les persones estimades i també per a somniar i preparar projectes de futur. Estes festes per primera vegada tindrem al centre de Cullera un mercat nadalenc que serà un punt de trobada per a disfrutar tots junts i juntes d’aquestes festes»

Cullera es prepara per a viure un dels moments més màgics de l’any: les festes de Nadal. El dia 2 de desembre la localitat encendrà la il·luminació decorativa que suposarà el punt de partida de tot un seguit d’activitats nadalenques sota el lema ‘Cullera, Nadal i més’.

«El Nadal és temps d’il·lusió per a compartir amb les persones estimades i també per a somniar i preparar projectes de futur», ha expressat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

El divendres 2 de desembre arranca l’agenda nadalenca amb una animació pel carrer amb grups de circ, carrosses, animacions infantils i ballarins que recorrerà el passeig Dr Alemany fins arribar als Jardins del Mercat on el primer edil, acompanyat d’un xiquet i d’una xiqueta, premerà el botó que omplirà de llum el municipi per a celebrar les festes de Nadal.

«Enguany la il·luminació nadalenca s’ha ampliat a més barris de la ciutat i s’instal·larà per carrers i places situades lluny del centre i per les rodones. També es col·locaran garlandes en mobiliari urbà i palmeres. Així mateix, a Cullera hi haurà dos arbres de Nadal, un al centre del municipi i un altre al barri de Sant Antoni», ha explicat la regidora delegada de Festes, Susi Melià.

Cal destacar que tota la il·luminació és led de molt baix consum.

Les festes de Nadal del 2022 compten a més per primera vegada amb un Mercat de Nadal que s’ubicarà en el passeig Doctor Alemany.

«Aquest mercat nadalenc, que obrirem oficialment el dia 2 de desembre a les 18 h, serà un punt de trobada per a disfrutar tots junts i juntes d’aquestes festes especials», ha expressat el primer edil.

Mercat de Nadal, mercat solidari i de producte local

En el passeig, al bell mig de la ciutat, s’ubicarà fins al 7 de gener el Mercat de Nadal. El mercat és una novetat d’enguany que pretén congregar durant aquestes dates senyalades als comerços i col·lectius locals perquè la població puga disfrutar de les festes comprant producte local.

«Amb motiu de les festes nadalenques, l’Ajuntament de Cullera junt amb l’Associació de Comerciants i empresaris de Cullera, aquest any anem a dur a terme un mercat de Nadal com a mesura per a donar suport i fomentar les compres al comerç local, al comerç de proximitat. Tindrem el nostre comerç més prop que mai», ha declarat per la seua banda la regidora delegada de Comerç, Débora Marí.

Al mateix temps, serà un mercat solidari perquè entre els 18 estands organitzats hi haurà un espai dedicat a les associacions benèfiques de la localitat on explicaran a la ciutadania els seus projectes. L’Agrupació Local de Cullera de l’AECC Cullera, Baladre, Wolfram, ANEC i AFACU tindran les seues casetes solidàries.

Programació nadalenca per a tots i totes

Amb les llums, s’encén a Cullera també l’esperit nadalenc que es concreta en una programació cultural i festiva de Nadal dirigida a tots els públics.

«Estem impacients per gaudir de l’encesa de l’arbre, de que comence el mercat de Nadal, de presenciar els tallers per als més menuts i contemplar els betlems tradicionals, la Murga El Burro i l’arribada del Pare Noël i reis mags», ha asegurat la titular de Festes, Susi Melià.

Se celebraran, com sempre, els actes tradicional com la Murga El Burro, el concurs de betlems, es muntarà el Betlem del santuari de Castell o el betlem monumental de Miguel Ángel, esdeveniments que es combinaran amb actuacions de teatre, de ballet, musicals i d’espectacles innovadors per als més menuts, que lliuraran, primer al Pare Nadal i més tard als emissaris reials, les seues cartes plenes de desitjos.

Durant totes les festes de Nadal es faran també activitats infantils i tallers pels diferents barris del municipi. El colofó final serà la vesprada del 5 de gener quan arriben el Reis d’Orient amb els seus ajudants, desfilant en una gran cavalcada que recorrerà els carrers de Cullera fins al passeig Dr Alemany.