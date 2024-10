Cullera guanya zones d’ombra i descans al passeig marítim i la plaça Andrés Piles

L’Ajuntament instal·la pèrgoles bioclimàtiques i estructures per combatre el calor a través de fons europeus

L’objectiu es reduir l’exposició directa del sol, mitigar els efectes del canvi climàtic i millorar la salut ambiental de la ciutadania

Cullera segueix donant passos en la seua aposta per una transició verda i sostenible en el seu entorn urbà. En aquesta ocasió, l’Ajuntament ha realitzat dos instal·lacions per tal de guanyar zones d’ombra i descans en dos dels entorns més transitats de la ciutat com ho són el passeig marítim i el parc infantil situat a la plaça Andrés Piles.

Es tracta de dues actuacions finançades a través dels fons europeus Next Generation, i que formen part del pla de sostenibilitat turístic en destinació, per tal de generar infraestructures en el front litoral que potencien la sostenibilitat i els recursos turístics i mitiguen els efectes del canvi climàtic en la salut de les persones.

Per una banda, s’han col·locat tres pèrgoles bioclimàtiques autosuficients amb sostre solar i bancs per a asseure al llarg de tot el passeig marítim. L’objectiu no és altre que crear espais d’ombra on residents i turistes puguen cobrir-se del Sol, fer una pausa i gaudir de les vistes del mar i platges de Cullera. Segons ha detallat l’alcalde, Jordi Mayor, “amb aquesta actuació guanyem espais més amables sobretot en els mesos on la temperatura i el Sol es més violent”.

Aquestes tres estan ubicades al llarg de les avingudes Alacant i Castelló, concretament front l’edifici Euromar, al parc front al carrer Ismael Merlo i al parc front a l’edifici Florazar II.

Per altra banda, s’han instal·lat estructures per generar ombra i jardineres amb vegetació mediterrània al peu dels seus pilars a la plaça Andrés Piles. Un enclau que, tal com ha explicat Mayor, “disposa d’un parc infantil amb gran afluència de famílies que rep directament molta llum solar, i necessitàvem crear una gran zona d’ombra per reduir l’impacte del calor, mitigar els efectes del canvi climàtic i millorar així la salut ambiental dels nostres ciutadans».