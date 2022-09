La Unidad de Música de la Guàrdia Civil serà l’encarregada d’oferir el recital amb un programa en honor als músics cullerencs que al llarg de la història han format part de bandes militars

Mayor: «L’amor de Cullera per la música es perd en el temps. D’ací han eixit músics que han desenvolupat la seua carrera pertot arreu, també en el món militar. No és casualitat que ja l’any 1924 conste el primer músic militar de la nostra ciutat»

L’Auditori Municipal de Cullera acollirà dissabte que ve un concert homenatge als músics militars de Cullera a càrrec de la Unitat de Música de la Guàrdia Civil.



«És un concert molt especial no sols pel seu objectiu de retre homenatge al nostre músics militars sinó perquè a més, la Unitat de Música de la Guàrdia Civil no sol oferir concerts fora de Madrid. Per a Cullera és, per tant, un gran honor rebre’ls.», ha manifestat l’alcalde, Jordi Mayor.



El recital comptarà amb un programa dedicat als músics cullerencs que al llarg de la història han format part de bandes militars i inclourà també obres dedicades a les dues societats musicals de la localitat.

«De la Societat Ateneu Musical i de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia han sorgit al llarg de la seua història milers de músics professionals que han desenvolupat i desenvolupen en l’actualitat brillants carreres en les més prestigioses orquestres i bandes dels cinc continents. Una bona part d’aquests músics s’han incorporat als diferents agrupacions musicals de les Forces Armades Espanyoles i molt especialment en la Unitat de Música de la Guàrdia Civil, que en l’actualitat compta entre els seus membres amb cinc músics de la localitat», ha recordat Mayor.



Destaquem que una de les peces del recital serà dirigida per Roberto Sancasto Calvo, veí de Cullera i actual Capità Director de la Unitat de Música de l’Acadèmia General Militar de Saragossa.



A més del concert l’Ajuntament de Cullera concedirà la distinció, a títol pòstum o en persona, a tots els músics militars del municipi des del primer que es va incorporar a files en 1924, passant per directors d’agrupacions musicals o solistes, fins a músics destinats en diferents bandes militars per tota Espanya.



Habitualment la Unidad de Música de la Guàrdia Civil participa en desfilades, jures de bandera, funerals o parades militars. En l’àmbit civil, treballa potenciant la relació entre ciutadania i exèrcit a través de congressos, exposicions, festivals de tota mena i concerts com el que es podrà gaudir a Cullera aquest dissabte 17 de setembre.



«Rebre a Cullera agrupacions musicals de reconegut prestigi com la Unitat de Música de la Guàrdia Civil eleva la qualitat del nostre panorama musical”, ha afirmat el regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete.



Cal assenyalar que l’entrada al concert és gratuïta. D’altra banda, el públic assistent que ho desitge, podrà realitzar una donació solidària a favor de AFASW-L’Aliança de Famílies Afectades per la Síndrome de Wolfram.

Exposició temàtica

El mateix dissabte d’11 a 20 h hi haurà una exposició temàtica amb elements de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil en el pàrquing del Prado.

Jura de Bandera Civil

El dia després del concert, el diumenge 18 de setembre, tindrà lloc la Jura de Bandera Civil. Enguany és la primera vegada que aquest acte solemne se celebra fora de la ciutat de València. La Comandància Militar de València i Castelló ha triat Cullera per a la tradicional Jura de Bandera Civil amb l’objectiu d’acostar l’acte a tots els ciutadans i ciutadanes dels municipis de la província de València.