Cullera inicia la modernització de l’entrada nord al municipi

Les obres se centren en el carrer Sueca i suposen millores en la calçada, en els sistemes de sanejament i drenatge, la creació d’una mitjana central amb arbrat i una major seguretat per a vehicles i vianants

L’Ajuntament de Cullera inicia les obres de millora i modernització de l’accés nord al municipi. Una actuació per a la qual el consistori junt amb l’IVACE inverteixen més de 430.000 euros en l’entorn del carrer Sueca, des de la redona de l’estació de trens fins a la redona del Pont del Llaurador.

La intervenció suposarà la reordenació de la calçada i l’optimització dels carrils per al trànsit, el que permetrà una major seguretat per als vehicles i vianants. A més, també es crearà una mitjana central continua amb arbratge i altra plantat d’arbrat junt amb el carril bici, el que permetrà guanyar zones verdes en aquest vial.

L’obra també incorporarà millores en la xarxa de sanejament d’aigües residuals i de la xarxa de drenatge d’aigües pluvials.

Durant aquesta actuació també s’aprofitarà per a soterrar la línia telefònica, actualment aèria, instal·lar dues càmeres de vigilància, millorar l’enllumenat públic, i generar aparcabicicletes.

L’actuació començarà en els propers dies, i per això durant aquest temps es reordenarà el trànsit sent l’entrada al municipi pel carrer Sueca amb un únic sentit, i l’eixida es farà pel carrer Russafa. A més, en aquesta línia la Policia Local recomana que, en la mesura del possible l’eixida del municipi es faça per l’eixida sud de Cullera, direcció a Favara.