La localitat acull una jornada informativa sobre este segment d’oferta turística en la qual participen un centenar de destins i empreses de diferents sectors



Cullera contínua impulsant la seua posició com a destinació turística de negocis MICE com a part de la seua estratègia de desestacionalització. Seguint amb aquesta línia de treball la localitat ha acollit aquest dijous la Jornada ‘Turisme MICE. Una oportunitat per a la província de València’ en col·laboració amb la Diputació de València i Turisme Comunitat Valenciana per a reflexionar sobre les oportunitats per al sector d’aquest segment d’oferta turística.



El terme MICE fa referència al turisme de negocis en el qual s’inclou el turisme de reunions, conferències, exposicions i congressos, adquirint aquest últim una gran rellevància en els últims anys.



«El turisme MICE està en alça. És un turisme en el qual la província de València i municipis com Cullera, Gandia, Oliva o la pròpia ciutat de València, estan sent capdavanters a l’hora de portar aqueix tipus d’experiències turístiques que deixen molts recursos i el més important de tot és que estan desestacionalitzant el que és la temporada forta d’estiu», ha assegurat l’alcalde de Cullera i diputat de Turisme, Jordi Mayor, durant la inauguració de la jornada.



Per part seua, Francisco Colomer, secretari autonòmic de Turisme, ha assenyalat que «venim d’un temps en què ha emergit la tecnologia i molta gent pensa que el turisme *MICE actual pot desaparéixer. Però jo defense la interacció humana i el valor del territori i les experiències».



«Continuarem potenciant el turisme de congressos perquè té un notable efecte arrossegue sobre altres productes i destins», ha afegit Colomer.





Al llarg d’aquest matí han tingut lloc, entre altres activitats, dues taules redones amb diverses personalitats del món empresarial, així com de l’àmbit del turisme MICE, en les quals s’han exposat qüestions clau sobre aquest segment d’oferta turística.



La primera taula redona ha abordat el que és el Turisme MICE, i com aquest tipus de turisme suposa tot un segment atractiu i dinamitzador per als destins en els quals es duga a terme. En aquesta taula han participat Marta Morán, tècnic de Spain Convention Boreau, María Sánchez Quintana, responsable del Sitges Convention Boreau, Manuel Ferris, Director del Valencia Convention Boreau, Sergio Frau, tècnic de Benidorm Convention Boreau i Juan Muñoz, cap d’Àrea de Promoció de Turisme Comunitat Valenciana.



En la segona taula redona s’ha parlat sobre la rellevància que ha adquirit el turisme MICE en els últims anys així com el seu futur i els reptes i oportunitats als quals s’enfronta. Mamen Marín, directora de Restauració Sweet Hotels, Carlos Boga director de l’Hotel Las Arenas, i José Ferri director i co-fundador de Valencia DMC, Valencia Guías i Valencia Bikes, tres referents dins del sector.



Cullera Convention Boureu



L’Ajuntament de Cullera està treballant per a presentar en els pròxims mesos la candidatura perquè la localitat entre a formar part de Spain Oficina de congressos, una xarxa que agrupa actualment 57 destins de congressos.



Aquests 57 destins es troben repartits per tota la geografia espanyola, els quals disposen de recursos humans i tècnics suficients per a l’organització de reunions i esdeveniments, dirigits a un aforament mínim de 500 persones.

