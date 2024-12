Cullera premia l’activitat comercial en valencià

La primera edició ha valorat el foment de la llengua pròpia a través de la retolació, merchandising, publicitat, pàgines web o les xarxes socials

Els guanyadors han estat Da Vinci Impressió & Retolació, Ferreteria Calabuig i Fesacar Bosch

La primera edició dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Cullera organitzats per l’Ajuntament de Cullera i la Diputació de València ja tenen guanyadors. Da Vinci Impressió & Retolació s’ha endut el primer premi, mentre que Ferreteria Calabuig i Fesacar Bosch han quedat segon i tercer respectivament.

A banda del reconeixement a l’esforç del comerç local per implementar el valencià en la seua activitat i dia a dia, aquesta convocatòria també ha entregat premis en metàl·lic: 2.500€ per al primer, 1.700€ per al segon i 1.000€ per al tercer.

Aquestos premis, organitzats conjuntament per les regidores de Comerç i Normalització Lingüística, guardonen l’ús del valencià en àmbits com la retolació d’exteriors, interiors o vehicles, la creació i gestió de pàgines web o de campanyes en xarxes socials, merchandising i publicitat, o en materials d’embalatge o papereria com bé poden ser bosses, caixes, paper d’embalar, etc.

De fet, el regidor de Normalització Lingüística, Àlex Morales, ha posat en valor «la identitat del xicotet comerç de Cullera qui, no ara, sino des de ja fa temps va implementant la nostra llengua en tota la seua activitat comercial». Per a Morales, «que vages a comprar, a encomanar qualsevol servei o simplement a fer una consulta a una xicoteta empresa, i que t’atenguen en valencià, veges els seus productes etiquetats en valencià o facen les seues campanyes per xarxes socials en valencià, és un valor afegit, que ens representa i ens defineix com a poble».

L’acte de lliurament de premis, a banda de la participació dels regidors Àlex Morales i Débora Marí, també comptà amb la presidenta de l’Asso