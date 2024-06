Cullera prepara la major festa de l’Orgull LGTBI a la Comunitat Valenciana

La ciutat ja ho té tot a punt per a celebrar el ‘Cullera Beach Pride’ amb una programació ‘non-stop’ del 13 al 16 de juny amb concerts, activitat cultural, oferta d’oci i la millor gastronomia local

Cullera ja està preparada per a tornar a ser, un any més, una ciutat referent de la tolerància, la diversitat i la igualtat amb la celebració de la tercera edició del ‘Cullera Beach Pride’ del 13 al 16 de juny

Aquest festival, l’únic en tota la Comunitat Valenciana en tindre una programació extensa de 4 dies, ofereix multituds d’activitats que ompliran els carrers de la capital turística de la Ribera de color, música, espectacle i alegria.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha afirmat que «som una ciutat orgullosa i que aposta per ser epicentre de la inclusió i la tolerància i per això apostem per celebracions com la del ‘Cullera Beach Pride’». «Tindrem xarrades, activitats culturals, projeccions audiovisuals, ‘tardeos’ i concerts, gastronomia local amb la rutapa i, sobretot, ganes de celebrar la diversitat i d’acollir totes aquelles persones que venen a Cullera a ser, estimar i sentir-se com desitgen», ha destacat Mayor.

El ‘Cullera Beach Pride’, organitzat per l’Ajuntament de Cullera, començarà a partir de les 19 hores del dijous a la Perla Negra Beach Club amb l’obertura i amb el pregó festiu i reivindicatiu realitzat per Valeria Vegas, acompanyada per Liz Dust i per l’actuació en directe de Xenon Spain amb un show que culminarà amb una sessió de ‘tardeo’ amb DJ Set. També oferiran una xarrada cultural amb persones del col·lectiu LGTBIQ+ de Cullera.

Ja el divendres 14 de juny s’obrirà al parc de Sant Antoni a les 18.30 hores la fira d’associacions amb més de 10 estands d’organismes i agrupacions partícips del col·lectiu de tot el territori valencià, així com l’exposició fotogràfica sobre els drets i la història del col·lectiu LGTBIQ+, que comptarà amb un posterior ‘tardeo’ abans de l’obertura de la primera edició de la ‘Rutapa’, on 20 comerços, restaurants i bars de l’hostaleria de Cullera participen en aquest esdeveniment oferint la millor gastronomia local, decorant i ambientant les seues façanes amb motiu de l’orgull.

La nit la tancaran els concerts i Dragshows de Xenon Spain, Anibal Gómez i Dj SET, així com l’espectacle drag valencià «Libérate», amb actuacions i monòlegs de Liz Dust, Rita Amores, Ferrxn i Pam Demia, Drag Shiky, Kika Lorace i Jota Carajota.

Per al dissabte 15 la Duna de Calima (enfront del Medusa Beach Club) acollirà a partir de les 16 hores diversos espectacles i animacions com a teloners de la gran festa ‘Party Pride’, encapçalada per DJ Suri i el DJ Salva Faus.

La clausura de l’edició de 2024 es realitzarà el diumenge 17 a l’Auditori Municipal a càrrec de Liz Dust i amb la projecció de «València t’estime», del director Carlos Giménez. Es traca del primer documental que narra la historia LGTBIQ+ de la ciutat des dels anys 70 al començament dels 2000. Un moment crucial on l’explosió social, les ganes de llibertat i l’exploració de la sexualitat marquen l’inici de la lluita igualitària dels seus drets.