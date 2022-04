Des de l’ajuntament s’han tingut en compte totes les propostes plantejades pel Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de la localitat per a elaborar el programa d’activitats

Les Festes Majors de Cullera tornen, després del parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia, amb molta força i amb una àmplia i variada programació per a totes les edats.



Esment especial mereixen les activitats organitzades per als més xicotets i xicotetes de la localitat ja que des de la regidoria de Festes s’ha tingut en compte totes les propostes plantejades pel Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència per a elaborar la programació.



“Enguany hem volgut donar un major protagonisme a les xiquetes i xiquets de Cullera que tingueren una participació més activa dins de les Festes Majors, per això hem tingut en compte totes les seues aportacions i hem elaborat un programa d’activitats pensant en les seues edats”, ha destacat la regidora delegada de Festes, Susi Melià.



Precisament el passat 7 d’abril, la regidora delegada de Festes al costat del regidor de Joventut, Alex Morales, van presentar al Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència, tota la programació infantil i juvenil de festes per a enguany.



En eixa mateixa reunió es va presentar a més el cartell guanyador de la primera edició del Consurs de Dibuix per a triar el cartell de la programació de Festes per a “xiquets i xiquetes” 2022.



Es tracta del dibuix realitzat per Sara Puig Martí, alumna de 4t de primària del CEIP Dr Alemany. El jurat del concurs ha destacat “el caràcter inclusiu i integrador del dibuix, amb clara referència a unes festes per a tots”.





Fira d’atraccions fins a l’1 de maig



La principal novetat de la programació arriba amb l’obertura des d’aquest passat cap de setmana de la fira d’atraccions, que enguany a més ha canviat d’ubicació i s’ha instal·lat en l’avinguda Enrique Chulio, al costat del Skate Park.



Com en les últimes edicions de la fira, es repartiran dues entrades per a cada escolar, des d’infantil i com a novetat enguany fins a 2n d’ESO, de tots els centres educatius de la localitat. També es distribuiran entrades per als usuaris i usuàries de les associacions Baladre i ANEC. En total es repartiran 4.430 entrades gratuïtes.



A més els dijous 21 i 28 d’abril se celebrarà el “Dia de la Fira” amb preus populars. Eixos mateixos dies com a iniciativa integradora, entre les 17h i les 21h, les atraccions baixaran el volum de la música perquè els xiquets amb necessitats especials puguen gaudir també de la fira sense patir molèsties.





Programa de festes infantil i juvenil



Abans que comencen les vacances escolars de Setmana Santa i Pasqua, els i les escolars del municipi rebran, al costat de les entrades gratuïtes per a la fira d’atraccions, la programació de festes amb les activitats organitzades per a totes i tots ells.



Una programació que inclou teatre, actuacions musicals, animacions, tallers i fins i tot classes de skate.



En definitiva, segons paraules de la pròpia regidor delegada de Festes, *Susi Meliá, «unes festes participatives, per a totes les edats i que es realitzaran en la major part dels barris de la ciutat».

