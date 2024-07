Cullera protagonitza l’últim anunci publicitari de la Loteria de Nadal

La capital turística de la Ribera ha encetat la campanya d’estiu d’aquest tradicional sorteig sota el commovedor títol ‘Tu mejor lugar del mundo’

Cullera ha saltat a la pantalla sent la protagonista de l’anunci que dona inici a la campanya estival de venda de Loteria de Nadal.

Amb una gravació que evoca al sentiment de pertinença. Nostàlgia i tradició de passar els estius en les diferents platges de la capital turística de la Ribera. Sota el títol ‘Tu mejor lugar del mundo’, Loterías y Apuestas del Estado mostra a l’espectador els llocs especials de Cullera. Per a promocionar la venda de dècims del sorteig més popular de l’any.

La gravació ha sigut un èxit, entre altres, gràcies a la Film Office de Cullera. Un servei públic de l’Ajuntament que té com a missió promocionar la ciutat com a escenari idoni de rodatge de produccions audiovisuals.

D’aquesta manera, les platges de la ciutat han pogut ser l’escenari d’aquest nou anunci. Que cada any veuen milions de persones i que compta amb un gran ressò mediàtic a escala nacional. Qualsevol persona pot visualitzar-ho en el següent enllaç: https://youtu.be/lJOiUCWmYRM?si=Izzi8FyQODetJyDO.

La regidora de Turisme, Débora Marí, ha afirmat que «aquest fet no és una casualitat. Sinó el reflex del bon treball del consistori per potenciar la imatge de Cullera. Com un destí idoni per a la producció de tota mena de projectes cinematogràfics i audiovisuals. Amb l’objectiu de secundar, dinamitzar i conservar la cultura creativa». Ha ressaltat «el valor cultural, turístic i social que realitza la Cullera Film Office», ha conclòs.

A més, la variada i extensa programació d’activitats culturals, esportives i infantils. Que ofereix durant tot l’estiu la ciutat costanera ha facilitat el rodatge d’aquest spot publicitari.

‘Tu mejor lugar del mundo’

L’anunci, amb una durada de 30 segons, es va gravar fa dues setmanes i reflecteix un estiu típic a Cullera, una de les ciutats més visitades en el període estival en tot el país. La gravació ens evoca a la tradició i al pas de generació en generació d’unes vacances en família, emotives i nostàlgiques.