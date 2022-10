La primera edició de la biennal de l’arròs de Cullera ja ha arrancat. Nascuda per destacar la tradició de l’arròs a Cullera acull a nombrosos experts en gastronomia, nutrició, cuiners i responsables d’establiments hostalers, els quals reflexionen sobre el present i el futur de l’arròs i el seu impacte a l’economia local de la capital turística de la Ribera. Jordi Mayor, alcalde de Cullera, explica l’objectiu de la biennal i de com la gastronomia valenciana gira al voltant de l’arròs.

A l’acte d’inauguració, Mayor va estar acompanyat d’altres representants de govern local, així com de governs d’altres municipis pròxims. A més, també hi va estar present Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, qui va subratllar la identitat territorial de l’arròs, un cereal sense rivalitats, així com el coratge del consistori cullerenc per posar en marxa aquest projecte de la biennal.

En la biennal de l’arròs també hi ha ponències, debats, tallers i fins i tot espectacle. Les casetes instal·lades al Passeig Doctor Alemany per a l’ocasió realitzen demostracions de cuina i degustacions durant tot este cap de setmana. A més, els visitants poden veure el procés creatiu de cuiners de prestigi, elaborant plats amb la base de l’estrela de la fira, l’arròs. Una primera edició d’una fira l’objectiu de la qual és reforçar la identitat d’un producte tan nostres com és l’arròs.