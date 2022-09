La localitat bat rècord d’ocupació turística i a més aconsegueix les millors xifres de creació d’ocupació de l’últim lustre amb més de 1.000 nous llocs de treball.

El del 2022 ha sigut el millor estiu per al sector turístic de Cullera. La localitat ha registrat les millors xifres d’ocupació dels últims 20 anys i a més ha aconseguit la millor taxa d’ocupació de l’últim lustre.



«Tenim xifres d’ocupació turística de rècord que han suposat la contractació de 1.051 persones aquest estiu, de les quals 751 són contractes indefinits. Tenim la xifra d’atur més baixa dels últims anys», ha explicat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.



Mayor ha destacat a més el treball de tot el sector turístic: «diàleg, consens i rumb. El camí que hem traçat entre tots, aquests anys, reafirmen la tendència positiva del sector turístic a Cullera».



«La política que es fa pensant en les persones, és útil per a la ciutadania. A Cullera continuem amb més força que mai», ha afegit el primer edil.



Ocupació turística



La tendència que marcaven els primers mesos d’estiu s’ha confirmat a l’agost tant en hotels com en apartaments i pensions, que han penjat el cartell de complet durant aqueix mes. Fins i tot els lloguers d’habitacions han sigut massius, especialment els caps de setmana.



La xifra d’ocupació hotelera s’ha situat en una mitjana del 97% durant agost i els lloguers dels apartaments turístics han superat el 93%.



Aquest augment de l’activitat turística s’ha traduït en unes xifres de creació d’ocupació excel·lents. Dels 1.051 contractes que s’han signat durant aquesta campanya estival, 751 han sigut indefinits. Les dades del mercat laboral mostren a més la taxa d’atur més baixa dels últims anys. Amb 1.443 aturats, Cullera registra les millors xifres d’agost dels últims cinc anys.



Els turistes han omplit els bars i restaurants de la ciutat. El 30% dels visitants han sigut estrangers dels quals la major part són francesos, seguits dels turistes anglesos i alemanys.