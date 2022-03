Cullera reivindica els drets de les dones amb motiu del 8M￼

El dia 4 de març la pirotècnica Reyes Martí dispararà un castell de focs artificials com a prèvia al sopar commemoratiu organitzat des de la regidoria d’Igualtat

Tur: «volem posar en valor el que significa el 8M»

L’Ajuntament de Cullera, a través de la regidoria d’Igualtat, ha preparat una programació especial per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.



Al llarg d’estos dies es duran a terme campanyes de sensibilització ciutadana a través de cartelleria exposada pels carrers de la ciutat així com en les xarxes socials institucionals. Així, el 8M d’enguany tindrà per bandera les paraules d’empatia, amor, orgull, llibertat, dignitat, igualtat, valor, respecte i feminisme.



«Volem posar en valor el que significa el 8M i al mateix temps reivindicar tots els drets de la dona», ha afirmat la regidora d’Igualtat, Marta Tur.



El plat fort de la programació tindrà lloc aquest divendres 4 de març a les 21.00h amb un sopar commemoratiu a la Sala Santy que inclou a més un espectacle titulat ‘Gràcies’ en el qual es retrà homenatge a dones insignes al llarg de la història.



Este sopar tindrà un inici molt especial i espectacular amb un castell de focs artificials disparat per la pirotècnica Reyes Martí, la primera dona a disparar una mascletá en la plaça de l’Ajuntament de València.



Reyes Martí és tota una eminència en el món de la pirotècnia. Des de 2004, ha sigut l’encarregada de la mascletà del 8 de març a València, excepte en 2017 i 2018 que es va encarregar de la Nit del Foc. Així mateix. ha sigut la primera dona a disparar la mascletà el dia de Sant Josep.



El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, se celebrarà, a partir de les 10h, una caminada en la qual participaran centres escolars, associacions així com totes aquelles persones que ho desitgen. El recorregut, que començarà en el Centre Municipal d’Esports, tindrà un recorregut de 2,3 quilòmetres. Durant aquesta caminada, es comptarà amb la participació de la batucada del CEIP Dr. Alemany per a donar-li acolorit a aquesta. A la seua finalització, es realitzarà una solta simbòlica de globus.



«Este 8M es reprendran totes les activitats encara que sense oblidar que seguim en pandèmia, per això celebrarem els actes amb les mesures sanitàries pertinents», ha explicat Tur.





«Totes les persones que ho desitgen poden participar en qualsevol d’estes activitats, i sumar-se un any més a la commemoració d’este dia tan important i necessari per a la visibilitzar i reivindicar els drets de les dones», ha assenyalat la titular d’Igualtat de l’ajuntament.

