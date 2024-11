Cullera, seu del IX Congrés Autonòmic d’Alzheimer

L’esdeveniment reunirà professionals de la salut, científics, especialistes en cures i famílies aquest dissabte 23 de novembre

Cullera acollirà aquest dissabte, 23 de novembre, la IX edició del Congrés Autonòmic d’Alzheimer de la Comunitat Valenciana que organitza la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (FEVAFA), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cullera i l’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demències de Cullera (AFACU).

El Congrés reunirà professionals de la salut, científics, familiars i cuidadors amb l’objectiu de crear un diàleg que contribuïsca a donar visibilitat i reconeixement social a aquesta malaltia, així com exigir la integració d’una atenció específica per a aquest col·lectiu dins de la cartera de serveis públics.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha mostrat la seua satisfacció perquè la FEVAFA trie Cullera per a celebrar la seua trobada autonòmica i ha destacat la contribució de AFACU a la ciutat per la seua labor incansable per “millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquestes malalties i la dels seus familiars, acompanyant la nostra ciutat des de fa més de quinze anys i demostrant-nos esforç i conscienciació a través de valors com la solidaritat, la empatia, les cures o la humanitat”.

Per part seua, la presidenta de AFACU, M.ª José Corihuela ha volgut destacar la labor de l’equip de professionals que treballa en a l’associació i “el compromís d’AFACU per lluitar per la dignitat de totes les persones que pateixen aquestes malalties”.

El Congrés començarà amb una conferència inaugural que tindrà lloc a les 9.45 hores a càrrec de la doctora Sacramento Pinazo-Hernandis, presidenta de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia sobre ‘Soledats i Demències’, i se succeiran dues conferències més al llarg del matí. Tot a l’Auditori Municipal.

Durant la vesprada serà el torn dels tallers, on els participants podran posar en comú experiències i pràctiques. Poden consultar tot el programa en: https://congresoalzheimercomunidadvalenciana.org/

A més, AFACU organitza el divendres previ al Congrés una jornada nformativa de Portes Obertes per a totes les persones interessades a conéixer la malaltia, les seues cures i com afrontar els reptes als quals s’enfronten les famílies i els cuidadors. Aquesta jornada se celebrarà a l’Auditori Municipal el divendres, 22 de novembre, a les 18.30 hores.

En eixe sentit, cal remarcar que l’Ajuntament de Cullera va atorgar el mes passat, el ‘distintiu 9 d’Octubre’ a AFACU pel seu treball en l’acompanyament a malalts i familiars d’Alzheimer, ajudant-los a afrontar i gestionar els canvis i les noves situacions que comporta l’evolució d’aquesta malaltia per a millorar la seua qualitat de vida.