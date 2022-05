Els concerts d’Ana Mena, Los Secretos, La Fúmiga o l’homenatge a Mecano van registrar ple total de públic

Melià: «hem eixit al carrer amb moltes ganes i il·lusió per a celebrar les nostres Festes Majors »

Amb l’acte de la ‘Pujà’ de la Mare de Déu del Castell al Santuari en la nit del diumenge 1 de maig, Cullera posava punt i final a les millors Festes Majors de la seua història.



Sens dubte la celebració d’aquestes festes, les primeres post-pandèmia, ha sigut les més esperades dels últims anys i això s’ha reflectit en l’elevada participació de la gent.



“Hem eixit al carrer amb moltes ganes i il·lusió per a celebrar les nostres festes majors. Hi ha hagut una gran resposta per part de tots els veïns i veïnes de Cullera, a més de moltíssima afluència de visitants d’altres localitats, que han volgut gaudir d’una completa programació de festes», ha manifestat la regidora delegada de Festes, Susi Melià.



Els concerts programats han tingut un èxit total de públic. L’artista malaguenya Ana Mena encapçala la llista amb 3.500 assistents, seguida del concert homenatge a Mecano ‘Me cuesta tanto olvidarte’ amb 2.687 persones, Los Secretos amb 2.600 assistents i La Fúmiga i el concert presentació del Medusa Sunbeach 2022 amb xifres similars.



Les orquestres La Tribu, Montecarlo o Seven *Crashers també van tindre un èxit rotund de públic. Mentre que Serafín Zubiri va captivar a les més de mil persones assistents al concert homenatge a Nino Bravo, al costat de David Pastor Big-Band.



En els actes organitzats per als més xicotets com per exemple el musical ‘Dia dels morts’, inspirat en la pel·lícula de Disney COCO, es va completar l’aforament de la sala d’actes de la Casa de la Cultura. Una situació que es repetia també amb les actuacions de José Corbacho o en l’espectacle musical homenatge a Lina Morgan.



A totes aquestes actuacions cal afegir la gran assistència de públic durant el LXXIV Certamen de Bandes de Música ‘Ciutat de Cullera’ i el IX Festival de Bandes de Cornetes i Tambors ‘Ciutat de Cullera’



Els carrers replets de gent participant



Les Festes Majors de 2022 destaquen també per l’enorme implicació de la societat cullerenca. Tots els actes tradicionals relacionats amb la Mare de Déu del Castell han comptat amb una gran participació dels veïns i veïnes del municipi.



Tant la Baixà de la Mare de Déu del Castell, com l’Aurora del Raval, la processó de Sant Vicent, el trasllat de la Moreneta fins al barri la Bega-Port , la tradicional Aurora de Sant Antoni a la platja de Cullera o la Pujà, han registrat l’assistència de públic més alta de les últimes edicions.



Per unes festes BIC



Cal recordar que des de l’Ajuntament de Cullera, a través de les regidories de Festes i Patrimoni, s’està treballant amb molt d’esforç perquè les Festes Majors siguen declarades Bé d’Interés Cultural de caràcter immaterial (BIC).



“No hi ha dubte, la personalitat de les nostres festes, la seua identitat, el seu valor i la seua repercussió, ens animen i ens convencen a continuar treballant perquè siguen declarades Bé d’Interés Cultural de caràcter immaterial», ha afirmat la regidora delegada de Festes.



Repercussió positiva en el sector hostaler



La gran afluència de públic durant les Festes Majors, especialment el cap de setmana, ha tingut una repercussió molt positiva en el sector hostaler de la ciutat. Cafeteries, bars i restaurants han incrementat considerablement els seus serveis aquests dies per a poder atendre a tots els clients.

