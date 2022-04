Cullera viu una Setmana Santa de rècord

El sector hostaler també supera les previsions doblegant fins i tot els serveis de menjars i sopars



Cullera ha batut rècord d’ocupació aquesta Setmana Santa en aconseguir el 100% en els dies principals. El bon temps ha fet que la localitat supere les previsions i que les xifres d’ocupació siguen fins i tot millors que abans de la pandèmia.



Les arribades d’última hora han sigut decisives perquè les previsions optimistes s’hagen superat. Dijous, divendres, dissabte i diumenge han sigut excel·lents quant als resultats i en alguns establiments hotelers s’ha penjat el cartell de complet.



Per a la regidor delegada de Turisme, Débora Marí «aquestes xifres venen a demostrar, una vegada més, que aquells que ens visiten ho fan conscients de les excel·lents condicions que Cullera els ofereix. Les platges i la gastronomia són dues dels més importants al·licients als quals cal unir un ric i variat patrimoni cultural i natural. Tot això fa que tinguem uns visitants fidels a Cullera com a destí”.



De dijous a diumenge complet



Els dies amb més ocupació han sigut els compresos entre el dijous 14 i el diumenge 17, encara que el dilluns, en ser encara festiu en sis comunitats autònomes, l’ocupació també va registrar xifres molt altes.



Els hotels de la capital turística de la Ribera han arribat a una mitjana d’ocupació que ha fregat el 90%, “unes xifres molt pròximes, en alguns casos fins i tot per damunt, de les de l’any 2019, l’últim de la normalitat abans de la pandèmia” asseguren des del sector hoteler.





També els apartaments turístics han obtingut un bon resultat amb xifres per damunt del 74% els dies principals de la Setmana Santa.



Restauració optimista de cara a l’estiu



Aquesta Setmana Santa ha servit als restaurants per a poder confirmar les expectatives. “Hem tingut un excel·lent acolliment tenint en molts casos, que doblegar serveis tant a l’hora del menjar com en el sopar”, han afirmat des del sector hostaler. Un sector que mostra la seua satisfacció davant els resultats d’aquesta campanya de Setmana Santa i que ja mira amb optimisme l’estiu del 2022.



Per la seua part la regidora delegada de Turisme ha volgut destacar que “aquestes xifres venen a confirmar la bona faena que estem realitzant, tant des de l’ajuntament com per part de la iniciativa privada, que cada vegada s’està professionalitzant més amb l’objectiu d’oferir un servei de màxima qualitat als visitants”.

