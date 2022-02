De Quartmetratges als Goya

El festival de Quart de Poblet ha sigut el trampolí valencià per a molts directors i guionistes que després han guanyat l’estatueta més cobejada del cinema espanyol

Trenta-huit anys donen per a molt. I no sols per la quantitat sinó, i sobretot, per la qualitat dels directors, directores i guionistes que han passat per Quarmetratges, un dels festivals amb més prestigi i trajectòria. L’Ajuntament de Quart de Poblet organitza aquest certamen cultural des de fa quasi quatre dècades de manera ininterrompuda. Ni tan sols durant la pandèmia es va suspendre.

Quartmetratges ha sigut el trampolí valencià perquè molts i moltes cineastes pogueren fer realitat els seus somnis, fer aqueix salt decisiu que impulsara la seua carrera i crear les seues pròpies projeccions. La qualitat dels curts que es presenten és indiscutible. Molts d’ells han sigut guanyadors de premis Goya i fins i tot preseleccionats per als Oscar.

Especialitzat en el curtmetratge, a les sales del festival s’han projectat pràcticament el millor del cinema valencià. Per a participar és imprescindible haver nascut en la Comunitat o estar empadronat en ella.

De Quartmetratges han fet el salt als Goya, bé com a guanyadors o com nominats a emportar-se l’estatueta nomenes com el de Javier Marco que amb “A la cara”, va obtindre el Premi al Millor Curt en Quartmetratges 2020 i el Goya en el mateix any. Carla Pereira, va obtindre el guardó local en 2021 pel curt “Procés de selecció” i el dissabte 12 de febrer es coneixerà si s’emporta a València el Goya d’animació pel mateix curt.

Un altre cineasta que va guanyar Quartmetratges i després també el Goya va ser Jaime Maestro per “El Venedor de Fum” en 2012. Un any més tard, en 2013, “Lucas”, d’Alex Montoya, va obtindre la nominació al millor curt de ficció després de passar pel festival de la localitat de l’Horta Sud.

L’històric de l’animació Pablo Llorens va ser premiat en Quartmetratges en els seus orígens i després va obtindre dos Goya, un en 1995 i en 2004.

La Cultura i el cinema en particular sempre està molt present en la programació de Quart de Poblet. En el dia Mundial de la Salut Mental l’Ajuntament va projectar el treball de Santiago Requejo nominat als Goya pel millor curt de ficció. “Votem” trasllada a la perfecció els estigmes i els prejudicis que pateixen diàriament les persones amb problemes de salut mental.

