Del 21 al 25 de febrer estarà tallat al trànsit el carrer Mestre Villar

La Regidoria de Serveis Urbans informa que del 21 al 25 de febrer, ambdós inclosos, estarà tallat el carrer Mestre Villar en sentit el Respirall degut a les obres de millora en la xarxa d’embornals de la nostra ciutat.

Les rutes alternatives per al trànsit estaran degudament indicades per a no entorpir el elevat pas de vehicles per este carrer on es van a eliminar les reixes horitzontals per a evitar sorolls que molesten al veïnat, procedint a habilitar reductors de velocitat i passant a la col·locació de les reixes als laterals de la via.

Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans, demana compressió als usuaris habituals d’esta zona de pas cap a diverses urbanitzacions i argumenta que «estos treballs són necessaris, ja que amb la seua execució atenem una demanda dels veïns que a diari pateixen el soroll que provoquen les reixes que travessen el carrer Mestre Villar. Ara amb estes obres de millora esperem donar solució a esta problemàtica donant solució a les demandes del ciutadans», segons Pascual.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià