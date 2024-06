La sisena edició del Memorial Nacho Barberà arriba hui al camp d’esports Venècia d’Alzira amb moltes novetats fins al diumenge.

La primera, la categoria regna del torneig que no serà la cadet -en la qual jugava Nacho Barberà aquell fatídic 3 de febrer de 2018- sinó la infantil.“És la categoria més oblidada dels tornejos de futbol base i també hem volgut que tinga presència”, va indicar el president del Memorial, Fernando Barberà.

València, Llevant, Alzira, EAF VCF, Castelló i E-1 Paiporta són els equips que tractaran de prendre el relleu en el palmarés després de la victòria del València cadet en la passada edició. El futbol 8 també serà protagonista durant els tres dies en les categories prebenjamí, benjamí i aleví, en aquest cas últim cas tant en categoria masculina com femenina.

Una altra de les novetats és la participació de futbol inclusiu que ja té el seu reflex en el cartell anunciador realitzat per Irene Alcalde, de l’institut rei en Jaume d’Alzira. Participaran entre altres l’Associació de Futbolistes del València CF i la Fundació de l’Atlètic de Madrid.

A més, dos esports més s’uneixen a la causa per a recollir més fons. El Nou Volei i el Nou Bàsquet Alzira disputaran competicions paral·leles en les pistes annexes.



El torneig és el mitjà pel qual l’Associació Memorial Nacho Barberà obté més ingressos per a la investigació de la mort sobtada per part de l’Institut d’Investigació de la Fe. El mes de febrer passat, l’associació va aportar 14.200 €.

València i Llevant han enviat samarretes per a ser rifades així com futbolistes alzireños i riberencs com Albentosa (Vejle de Dinamarca), Valent (Asteras Tripolis), Sergio Lozano (Llevant), Aarón Escandell (Las Palmas) o Rubén Gómez (Vila-real, d’on arriba també la de Pepe Reina).

Dani Ponz ha aportat la de la seua ja exequipo, Unionistes de Salamanca, Sesé de l’Oviedo, Nacho Ferri del Eintrach de Frankfurt, així com les escuderies Campos Racing i Team Aspar o jugadors del At. de Madrid que van destacar en el Memorial com Javi Serrano (ara en el Sturm Graz austríac) i Alejandro Iturbe (Atleti B).



Es poden consultar tots els horaris i resultats en temps real en la secció Torneig de memorialnachobarbera.com