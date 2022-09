Permetran la venda directa de productes agroalimentaris sense intermediaris millorant els beneficis de les persones que treballen el camp

Des de demà i fins al pròxim 3 d’octubre poden presentar la seua sol·licitud les persones interessades a instal·lar una parada en els nous mercats de venda directa de productes agroalimentaris. L’Ajuntament ha posat en marxa un servici d’assessorament per a orientar en el tràmit. Estos mercats de l’horta s’instal·laran a Castellar-Oliveral, Benimaclet, Pla del Remei i Malilla i tindran una periodicitat setmanal. El regidor d’Agricultura i Horta, Alejandro Ramon, ha assenyalat que estos mercats “són un projecte clau per a fomentar l’agricultura de la nostra horta i per a millorar les condicions dels llauradors ja que com és sabut en moltes ocasions les grans superfícies i les comercialitzadores no estan oferint preus justos als agricultors per les seues fruites i hortalisses”.

La finalitat d’estos mercats és connectar directament a les persones productores amb les consumidores, sense intermediaris. La seua posada en marxa s’emmarca en l’Estratègia Alimentària Municipal, que va ser aprovada per unanimitat en sessió plenària a l’octubre de 2018. Cada sol·licitant pot optar a un màxim de quatre autoritzacions, una per a cadascun dels mercats que es posaran en marxa. La concessió es farà per 15 anys.

En la pàgina web del Consell Agrari Municipal està disponible tota la informació necessària per a poder realitzar les sol·licituds: https://valencia.consellagrari.com/venda-directa/mercats-de-lhorta/ La regidoria d’Agricultura i Horta també ha posat en marxa un servici d’assessorament per a orientar en la realització del tràmit a les persones interessades a aconseguir una d’estes parades. Pot sol·licitar-se dirigint un correu electrònic a agroecologia@valencia.es .

Els quatre mercats extraordinaris de venda no sedentària s’instal·laran un dia a la setmana, en horari matinal, de 9 a 14 hores. Es localitzaran en la plaça de la Figuereta (Castellar-Oliveral), plaça de Benimaclet, carrer Martínez Ferrando en el Pla del Remei i al carrer Joaquim Benlloch, en el barri de Malilla. S’instal·laran els dissabtes i tindran 15 parades, excepte el mercat del Pla del Remei que disposarà de 20 parades i estarà en funcionament els dimarts.

El regidor Alejandro Ramon ha recordat que “en estos mercats la fortalesa que tindrem és que els llauradors venen la collita sense intermediaris i el marge de beneficis és molt major per a ells. En conseqüència, amb uns preus justos, el que fem és garantir un sector primari solvent amb llocs de treball i també una horta sana i productiva”.

Entre els criteris que es tindran en compte per a concedir les parades figuren qüestions com la proximitat del producte, qualitat mediambiental, accés de joves i dones al sector agroalimentari, producció de varietats locals i tradicionals, economia social o la integració de persones en situació de risc o exclusió social. Un 10% de les autoritzacions es reservarà per a col·lectius desfavorits i nous emprenedors.

Es pot consultar el tràmit de sol·licitud en la seu electrònica municipal, en l’enllaç:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.NS.90