Demanen responsabilitats per la gestió de la DANA a València: Un total de nou querelles i denúncies contra dirigents polítics

Diverses organitzacions i particulars han presentat querelles en el Tribunal Suprem i el TSJCV contra responsables polítics per la gestió de la DANA a València, que ha causat 216 morts.

Entre les persones denunciades figuren Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles i Teresa Ribera, així com el president de la Generalitat, Carlos Mazón

Els querellants, com Iustitia Europea i CGT, acusen els governs central i autonòmic de negligència, prevaricació i omissió del deure de socors, afirmant que es va produir un “abandonament absolut” en la gestió de l’emergència.

Altres col·lectius, com Hazte Oír, també tenen previst interposar demandes contra responsables locals, com la delegada del Govern Pilar Bernabé i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a investigar les comunicacions i les mesures preses durant la crisi. Aquestes querelles podrien unificar-se per tal d’agilitar el procediment i evitar resolucions contradictòries.

A banda de la via penal, hi ha reclamacions per responsabilitat patrimonial per la inacció de l’administració. L’advocat Curro Nicolau ja ha presentat una demanda contenciosa contra el Govern espanyol, sol·licitant que s’analitze la resposta estatal davant de la catàstrofe.