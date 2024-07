Detingut a València un dels integrants de la cèl·lula criminal especialitzada en el robatori de rellotges d’alta gamma

Agents de la Policia Nacional i la Polizia di Stato d’Itàlia han desarticulat durant els primers sis mesos de l’any nou grups criminals especialitzats en el robatori amb violència de rellotges d’alta gamma.

Com a resultat, 15 persones han estat detingudes a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Eivissa, Marbella i València.

Molts dels autors procedien de Nàpols i estan presumptament vinculats als clans del crim organitzat de la ciutat.

Aquestos grups criminals posseeixen un alt grau d’organització i coordinació, fent servir un modus operandi singular en què la motocicleta es convertia en mitjà imprescindible per al robatori.

Finalment, s’han aclarit 29 robatoris i s’han recuperat huit rellotges sostrets. Les investigacions han estat dutades a terme conjuntament per la Unitat Central de Delinqüència Especialitzada i Violenta de la Policia Nacional i la Polizia di Stato, així com per grups d’investigació de diverses ciutats com València, on es va trobar un dels integrants.