Detingut un home a València per agredir sexualment a diverses menors amigues de la seua pròpia filla

El detingut aprofitava que les víctimes dormien amb la seua filla, menor d’edat, en el seu domicili per a realitzar tocaments de naturalesa sexual i gravar imatges mitjançant càmeres instal·lades en el dormitori.



En el registre del domicili del detingut, es van trobar més de 11.000 arxius digitals de contingut pedòfil emmagatzemats en diferents dispositius.



Sobre el detingut, pesaven ja altres dues reclamacions judicials a conseqüència d’una altra agressió sexual comesa a una menor d’edat feia diversos anys.

La Guàrdia Civilha detingut a un home, a la comarca de la Horta Sud de València, per agredir sexualment a diverses menors d’edat. Les xiquetes eren amigues de la filla, també menor d’edat, del propi detingut. Sobre el detingut ja pesaven dues reclamacions judicials a conseqüència d’una altra agressió sexual comesa a una menor d’edat feia diversos anys en una localitat de la Ribera Alta de València.

Tal com exposa una nota del Ministeri de l’Interior, la investigació al detingut es va iniciar arran de la denúncia presentada per una menor, de 9 anys d’edat, acompanyada per un familiar.

La mata manifestava que va ser convidada per una amiga de la seua mateixa edat per a quedar-se a dormir en un domicili, situat en una localitat de la Horta Sud de València, i que a la nit, en ficar-se al llit, li va estranyar la presència d’una càmera que enfocava cap al llit de matrimoni on anava a passar la nit al costat de la seua amiga, el pare d’aquesta xiqueta i l’actual parella d’aquest.

En la matinada, la menor es va despertar en sentir que el pare de la seua amiga estava acariciant-li les nalges, entre altres actes de naturalesa sexual, en els quals no va cessar fins que la parella d’aquest es va despertar.

Al matí següent, relata la denúncia, la menor va començar a rebre propostes i insinuacions sexuals per part del pare de la seua amiga i, a la vesprada, en fer ús del bany després d’anar a la piscina, va observar que en un prestatge estava disposat un telèfon mòbil amb la càmera enfocada cap a l’espill.

En eixir del bany, va continuar sent assetjada sexualment pel pare de la seua amiga, la qual cosa va provocar que, finalment, cridara al familiar perquè l’anara a arreplegar, explicant-li llavors l’ocorregut i interposant llavors la corresponent denúncia.

11.000 arxius digitals de contingut pedòfil



Una vegada identificat al presumpte autor, es va comprovar que es tractava d’una persona buscada ja que existien dues reclamacions judicials. Una d’elles a conseqüència d’una altra agressió sexual suposadament comesa feia dos anys en una localitat de la Ribera Alta de València i on la víctima havia sigut una altra menor d’edat.

A continuació, es va dur a terme l’entrada i registre del seu domicili, amb l’objectiu d’obtindre aquestes gravacions i procedir a la seua detenció. En el registre practicat es van confiscar diversos dispositius de memòria on, de manera preliminar ja es van observar multitud d’arxius d’imatge i vídeo de pedofília i altres continguts violents. Es van trobar fins a 11.000 arxius digitals de contingut pedòfil emmagatzemats en diferents dispositius.

D’altra banda, també es va comprovar l’existència d’una càmera instal·lada enfront del llit i que era controlada de manera remota per l’autor dels fets. La persona buscada, que no es trobava en el domicili en el moment de practicar-se l’entrada, va ser localitzada i detinguda eixe dia, després d’en una intensa cerca, en una localitat de Castelló.

Entre les seues pertinences portava un document d’identitat a nom d’una tercera persona per a evitar la seua identificació i detenció.