Dia de la Igualdad Salarial

Ribó: “Es tracta d’una qüestió de drets humans, a mateix treball mateix salari. Hem de treballar totes i tots per erradicar esta desigualtat”

L’Ajuntament se suma a la lluita contra la bretxa salarial entre homes i dones que encara se situa en un 20% de diferència

L’alcalde de València,Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, i altres membres de l’equip de govern, assistix a l’acte amb motiu del Dia de la Igualtat Salarial, organitzat per l’Associació d’Empresàries i Professionals de València (EVAP). Porta principal de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de València s’ha sumat hui als actes amb motiu del Dia de la Igualtat Salarial, organitzats per l’Associació d’Empresàries i Professionals de València (EVAP). L’alcalde de València, Joan Ribó, que ha acudit acompanyat de la regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, i altres membres de l’equip de govern, ha declarat que “no té sentit que encara hui el salari mitjà de les dones siga un 20% inferior al dels homes, per això és necessari, una vegada més, reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes” i ha remarcat que es tracta “d’una qüestió de drets humans, a mateix treball mateix salari. Hem que treballar totes i tots per a erradicar esta desigualtat”.

La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, present en la comitiva de la EVAP, ha destacat que “hui 22 de febrer hem de tornar a eixir al carrer i reivindicar, dir ben alt que necessitem que al mateix treball el salari ha de ser el mateix entre homes i dones” i ha insistit en la necessitat de realitzar actes com el que s’ha organitzat en la Plaça de l’Ajuntament, perquè “necessitem esta consciència col·lectiva per a poder arribar a eixes dosis d’igualtat plena i real”. En paraules de Beamud “es tracta d’un tema elemental i fàcil d’entendre, si fem les mateixes tasques i els mateixos treballs hem de cobrar el mateix. Per això és necessari que hui, 22 de febrer, tota la societat estiga conscienciada i reivindique esta igualtat salarial”.

El 22 de febrer és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial en el qual es reivindica l’erradicació de la bretxa salarial existent entre homes i dones. L’associació d’Empresàries i Professionals de València (EVAP), ha organitzat una sèrie d’activitats i actes entre els quals es troba la col·locació d’una taula informativa al costat de la façana de l’Ajuntament de València, per a conscienciar sobre la bretxa salarial que existeix entre homes i dones. Tal com ha explicat la presidenta de la EVAP, Eva Blasco, “la bretxa no és una imaginació, la bretxa és una realitat. Cal treballar des de la infància per a conscienciar, i cal treballar perquè les carreres professionals de les dones no es vegen compromeses per temes com la maternitat o la cura de familiars, i treballar perquè les dones ocupen llocs de responsabilitat”.

Segons dades de la pròpia EVAP, la bretxa salarial a Espanya és del 19,5% mentre que a la Comunitat Valenciana supera el 21%. Les dones cobren al voltant de 6.000 menys a l’any que els homes i treballen “gratis” a Espanya una mitjana de 88 dies a l’any.

