Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional: inclusió i mobilitat sense barreres

El 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, establit per l’ONU en 1992 per a promoure els drets i el benestar d’aquest col·lectiu.

Segons l’OMS, 1 de cada 6 persones al món està en situació de discapacitat, amb factors com el gènere, l’edat o la situació socioeconòmica que agreugen la seua exclusió.

A Espanya, 4,38 milions de persones declaren alguna discapacitat, la majoria dones i majors de 55 anys.

El lema de 2023, “Unió Europea, mobilitat inclusiva i garantia de drets per a les persones amb discapacitat”, destaca la necessitat d’una Europa accessible i inclusiva. Es reclama la lliure circulació sense obstacles, la reconeixença de la Tarjeta Europea de Discapacitat i l’accessibilitat universal per a assegurar el benestar d’aquest col·lectiu i les seues famílies.

El treball social juga un paper clau en les intervencions personalitzades, tenint en compte els serveis socials i les entitats del sector. També és essencial abordar les barreres d’accés a recursos i serveis, col·laborant amb organitzacions i institucions per a garantir que ningú quede arrere. La perspectiva inclusiva continua sent un repte necessari per a una societat més justa.