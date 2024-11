La regidoria de Serveis socials ofereix formació per a millorar el dia a dia de les persones cuidadores

Esta setmana celebrem el Dia Internacional de les Persones Cuidadores, reconegut el 5 de novembre i que des d’Alzira volem celebrar al llarg de tot el mes.



L’Ajuntament d’Alzira vol posar en valor la figura de les persones cuidadores, que es dediquen a la cura de persones majors o en situació de dependència, tant de manera professional o com a suport familiar. “Volem sensibilitzar i conscienciar sobre la labor, moltes vegades silenciosa, que realitzen milions de persones dia a dia, cuidant a altres persones que es troben en situació de dependència transitòria o definitiva, per a satisfer les seues necessitats bàsiques i contribuir a la millora de la seua qualitat de vida. Una tasca imprescindible i que la majoria de vegades es porta a terme per les familiars”, ha explicat la regidora

És per este motiu que, des d’este mes de novembre, a través de la Regidora de Serveis Socials, Igualtat, Polítiques Inclusives i Habitatge i des del Sistema Sanitari amb Salut Primària Departament 11 de Salut, es realitza una Formació gratiÏta específica dirigida a les Persones Cuidadores No Professionals reconegudes dins del Sistema per a la Promoció de l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

Tant, professionals sanitaris del Centre de Salut I i Centre de Salut II d’Alzira com, tècnics municipals dels Serveis Socials, encapçalen esta iniciativa que es desenvoluparà fins el 14 de febrer de 2025 en diferents sessions formatives.

Es tracta d’una formació que també compta amb el suport de professionals d’associacions com La Nostra Veu (LNV), Associació Familiars Persones Malaltes d’Alzheimer (AFA) o de Projecte CRCE de Creu Roja així com l’ortopèdia especialitzada Ortoprono.

Cuidar és un treball complex, és per este motiu que es necessiten ferramentes, tant socials com sanitàries, d’ajuda i d’autoajuda per afavorir un estat de salut òptim per poder atendre les pròpies necessitats, així com afrontar amb fortalesa emocional les dificultats diàries que sorgeixen a conseqüència d’aquesta tasca.