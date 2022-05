Els museus de Cullera seran gratuïts este cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus

El dissabte 21 i el diumenge 22 de maig el Museu Faller, el Museu de l’Arròs i el Castell-Museu d’Història i Arqueologia organitzen activitats dirigides a tota la família i obrin les seues portes a totes les persones que vulguen visitar-los

Cullera se suma un any més a la celebració del Dia Internacional dels Museus. El dissabte 21 i diumenge 22 de maig el Museu Faller, el Museu de l’Arròs i el Castell-Museu d’Història i Arqueologia organitzen unes jornades de portes obertes i seran gratuïts.



A més el cap de setmana estarà replet de multitud d’activitats que exploraran la història i curiositats de la ciutat, el seu llegat artístic i, per descomptat, la seua gastronomia més característica, l’arròs. Una programació per a tota la família.



«Celebrar el Dia Internacional dels Museus amb una jornada de portes obertes és sens dubte una gran oportunitat per a fer la cultura més accessible i atractiva per a totes i tots», ha manifestat la regidora de Patrimoni Històric, Amparo Jover.



El dissabte 21 el Museu Faller, situat a la Casa de l’Ensenyament, proposa un atractiu pla familiar: pintar un ninot faller. Una activitat que estarà dirigida per l’artista faller Fede Alonso i que pretén que els xiquets i xiquetes que realitzen el taller puguen sentir-se artistes fallers per un dia. L’esdeveniment tindrà lloc a les 19h.



El diumenge 22 a les 12 h en el Museu de l’Arròs es podrà gaudir d’una divertida i curiosa recreació teatralitzada en la qual una ermitana descobrirà al costat de les persones assistents tots els secrets de la vida en l’ermita de l’arròs, així com del cultiu de l’arròs.

Eixe mateix dia, a les 18h i a les 19.30h, el Museu d’Història i Arqueologia del Castell proposa un pla que també podrà gaudir tota la família. Es durà a terme una recreació teatralitzada en la qual la Reina Na Violant D’Hongria, dona del Rei Jaume I el Conqueridor, farà de guia de tots els assistents per tot el Castell de Cullera. Al llarg del recorregut, la Reina contarà anècdotes molt interessants sobre el seu marit el Rei Jaume I, tot vist a través dels seus ulls.



Totes estes activitats, com ja s’ha esmentat, seran gratuïtes i tindran un aforament màxim de 50 persones per activitat. No obstant això, sí que serà necessari reservar les places amb antelació, la qual cosa es podrà realitzar en el telèfon 96 173 26 43.

