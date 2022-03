Prop de 32.000 ciutadans de la Ribera participen en el Programa de Detecció Precoç del Càncer Colorectal 2019-2021

• S’ha detectat sang oculta en femta en 1.690 persones, de les quals 40 tenien un càncer colorectal en una fase inicial

• Durant l’any 2021, l’Hospital Universitari de la Ribera ha diagnosticat un total de 165 casos de càncer en còlon i recte, el segon tipus de tumor més freqüent en la població

• L’Hospital d’Alzira és un dels 24 hospitals espanyols reconegut com a centre d’excel.lència pel seu abordatge quirúrgic d’aquest tipus de tumor

Un total de 31.896 ciutadans de la Ribera han participat en el Programa de Detecció Precoç del Càncer Colorectal que s’ha dut a terme de manera progressiva entre 2019 i 2021, en les onze zones bàsiques del Departament de Salut.

Demà, 31 de març, se celebra el Dia Mundial del Càncer Colorectal, el segon tipus de tumor més freqüent en la població.

Des que es posara en marxa a l’abril de 2010 en el Departament de Salut de la Ribera, s’han dut a terme ja cinc rondes d’aquest Programa, que té un caràcter biennal i l’objectiu del qual és el de detectar de manera precoç el càncer colorectal en la població de risc per a aquest tipus de tumor, que és la compresa entre els 50-69 anys (població diana).

Per a això, es duu a terme una prova de garbellat (coneguda com TSOH), senzilla i no molesta, que analitza la presència de sang oculta (no visible a simple vista) en femta de persones asimptomàtiques.

Cal destacar, en aquest sentit, que en aquesta cinquena ronda ha participat el 52% de la població diana, la qual cosa ha suposat incrementar en 2 punts la participació de la quarta ronda, arribant a superar el 60% de participació en municipis com Alginet i Benifaió.

Així, en aquesta cinquena ronda s’ha detectat sang oculta en femta en 1.690 persones que, posteriorment, han sigut remeses a l’Hospital d’Alzira per a un estudi més exhaustiu a través d’una colonoscòpia. D’elles, en 40 persones s’ha diagnosticat, finalment, un càncer colorectal en una fase inicial i, per tant, amb un millor pronòstic.

Segons ha destacat el director del Centre de Salut Pública d’Alzira, José Añó, “el detectar tumors cancerígens en les seues fases més primerenques ens permet obtindre majors probabilitats de curació; d’ací la importància que la població participe en aquesta mena de programes de detecció precoç, ja que el tumor colorectal sol presentar pocs símptomes en fases inicials”.

Quan la malaltia es troba en una etapa més avançada apareixen símptomes com a sang en la matèria fecal, mals de panxa, còlics freqüents sense raó coneguda, canvis en els hàbits de defecación i pèrdua de pes.

El programa de detecció precoç de càncer colorectal està promogut per la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat i es desenvolupa a través del Centre de Salut Pública d’Alzira, en estreta coordinació amb els centres de salut de la comarca i l’Hospital Universitari de la Ribera.

165 casos en 2021

En paraules de la cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital de la Ribera, Dra. Teresa Taberner, “l’Hospital d’Alzira compta, actualment, amb un índex de curació del 60% en casos de càncer colorectal, un percentatge que aconsegueix prop del 90% en els tumors diagnosticats en fase molt primerenca. En 2021, l’Hospital d’Alzira ha diagnosticat un total de 165 nous casos de càncer de còlon i recte”.

Segons els especialistes, el 25% dels tumors colorectals es deu a causes hereditàries i antecedents familiars, mentre que en el 75% restant es desenvolupa per diversos factors de risc (edat, hàbits de vida), alguns dels quals es poden evitar.

En aquest sentit, “no fumar, evitar l’obesitat, el tabac i l’alcohol, realitzar exercici físic de manera regular, augmentar la ingesta diària de fruites i verdures, i limitar el consum d’aliments que contenen grasses animals, són hàbits que ajuden a previndre el càncer colorectal”, ha destacat la Dra. Taberner.

Centre d’Excel·lència

Al costat del seu alt índex de curació, cal recordar l’Hospital Universitari de la Ribera ha sigut reconegut pel Grup Espanyol de Rehabilitació Multimodal (GERM) com un dels 24 centres d’excel·lència que existeixen a Espanya, per l’abordatge quirúrgic que realitza del càncer colorectal.

Aquest tipus d’intervencions suposa dur a terme un conjunt d’estratègies i cures abans, durant i després de la intervenció quirúrgica, que permeten minimitzar el dolor i l’estrés postquirúrgic, acurtar la recuperació del pacient i reduir en un 50% la seua estada hospitalària, respecte a la cirurgia tradicional.

