Hui s’ha presentat en la Casa de la Cultura d’Alzira la IV edició de les Jornades d’Aigües potables i Residuals en la Ribera, amb l’eslògan “El camí cap a les ciutats intel·ligents, on es tractaran qüestions sobre la qualitat de l’aigua, el control de l’aigua residual, la digitalització, l’estalvi i els comptadors digitals, com també temes relacionats amb el reg de les terres o l’actuació en els incendis.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez així ho ha anunciat i ha destacat la necessitat d’un canvi de model i que el futur de l’aigua és important, tant en aigües residuals, inundacions i aigua de boca.

Elies Colom, representant de Global Omnium destaca aquestes jornades com a molt participatives amb més de 100 inscrits i representants d’altres comarques per parlar de temes tan importants com la digitalització i l’estalvi de l’aigua.

En la presentació de les jornades, també ha estat José Furió, Gerent de l’empresa Control de Residus Industrials (CVI) qui ha posat en valor els beneficis que poden aportar els comptadors intel·ligents i les subvencions europees de les quals disposar per posar-ho en pràctica.