La plaça de les Germanies acollirà el pròxim dissabte, 11 de juny, els primers actes de la Mostra de Jazz al Carrer 2022, que arriba a la seua vint-i-tresena edició.

A les 19 hores, la falla Plaça Germanies oferirà un refrigeri de «Quinto i Tapa» a 1 €. A les 21.30 h hi haurà sopar de pa i porta i a les 22.30 h, concert de Carlos Llidó Quintet amb Carlos Llidó, Alex Conde, Vicent Macian, Miquel Asensio i Miquel Álvarez.

Enguany també s’ha organitzat la secció Jazz a Casa. Els concerts seran dimarts, dimecres i dijous a les 20 h. El primer, el dia 14, a Ca Àngels i Alberto, en c/ de la Serra de la Murta, 3 (plaça del Respirall), amb Olaya Alcazar a la veu i amb Roberto Capella al piano. El dia 15, a Ca Claur en c/ de Colon, 49, amb Joan Soler a la guitarra i Lucho Aguilar al contrabaix i a la bateria. El dia 16, Ca Javi en c/ de l’Ermita, 22 (a la Muntanyeta), amb Mar Lozano a la veu i Alberto Tarin a la guitarra.

La programació continua el divendres, 17 de juny, a la Casa de la Cultura. A les 19.30 h es projectarà la pel·lícula Los Estados Unidos contra Billie Holiday (2021). A continuació, a les 22 h, hi haurà l’àpat de cloenda Cinema i Jazz 2021-22 oferit pel Club Cinema Alzira i Aljazzira. A les 22.30 h, concert de Les Ducs du Swing & Eva Slongo (Eva Slongo – violí / Rodrigue Vera – guitarra / Carlos Rubio – contrabaix / Fabián Barraza – guitarra).



Per a finalitzar la Mostra 2022, la plaça del Carbó serà l’escenari, a les 22.30 h, del concert de Ki Big Band i Karol Campillo (veu). Amb la direcció de Josvi Muñoz, entre els músics que formen la banda trobem solistes de reconegut prestigi en el panorama jazzístic actual, com Víctor Jiménez, Peter Connolly, Ales Cesarini, Paco Soler, Albert Palau, Raúl García «Xocolate», Manolo Díaz, Kako Rubio, Mariano Steimberg, Paul Evans o la cantant i trompetista Karol Campillo, entre altres grans artistes.

