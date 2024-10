Distincions 9 d’Octubre Mislata

Mislata distingirà a la seua Agrupació de Falles, al CIPFP, als grups de Voluntariat d’Ajuda Social i a Jesús Martínez Rubiejo, a títol pòstum, pel Nou d’Octubre

L’acte institucional i el trasllat de la Senyera centraran les celebracions del dia, que tindrà com a colofó el tret d’una espectacular mascletà

Carlos F. Bielsa: “El Nou d’Octubre a Mislata significa la reivindicació de les nostres arrels i tradicions que ens permeten ser part d’un poble unit i treballador que defensa la seua cultura”

Amb motiu de la celebració del Nou d’Octubre, l‘Ajuntament de Mislata entregarà com cada any les seues Distincions Honorífiques, uns reconeixements que destaquen les actuacions més significatives de col·lectius o membres de la ciutadania de Mislata en diferents àmbits.

Les mencions s’entregaran en un acte institucional que se celebrarà en l’amfiteatre de Felipe Bellver a les 11.00 hores del matí. Serà l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, qui, després del seu discurs institucional, serà l’encarregat d’entregar les distincions a les persones i institucions guardonades enguany.

Aquest Nou d’Octubre rebran el reconeixement municipal l’Agrupació de Falles de Mislata, pel seu ferm treball i compromís en l’en la preservació de nostres més arrelades tradicions culturals valencianes; el Centre Integrat Públic de Formació Professional de Mislata, per demostrar una llarga trajectòria d’excel·lència educativa i la formació integral dels seus estudiants; els Grups de Voluntariat Social de les Parròquies de La nostra Senyora dels Àngels, Sant Marcos i Sant Francesc d’Assís, pel seu inavaluable treball i lliurament amb dedicació, solidaritat i empatia per a millorar la vida de les persones més desfavorides i vulnerables de la nostra societat; i Jesús Martínez Rubiejo, a títol pòstum, per la seua tasca voluntariosa, vertebradora de la participació ciutadana al llarg de tres dècades des de l’Agrupació Veïnal de Mislata.

Després de finalitzar l’acte institucional, partirà la tradicional processó cívica de la Senyera, en la qual l’emblema de tots els valencians i valencianes recorrerà els principals carrers del centre de Mislata fins a arribar als jardins de Casa Sendra, on es realitzarà un acte d’homenatge protagonitzat per les comissions falleres de la ciutat.

Per a finalitzar la jornada, i entorn a les 14.00 hores, una espectacular mascletà de Pirotècnia del Mediterrani que es llançarà en la Plaça Major farà vibrar a totes les persones assistents. D’aquesta manera culminaran les celebracions del dia de tots els valencians i valencianes a Mislata.