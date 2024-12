DJ Carlota i DJ Iván Granero posaran la música al Nadal Fest de Burjassot, el divendres 13 de desembre

Com a avantsala a les activitats que ompliran Burjassot de teatre, musicals, tallers i visites molt especials com les del Pare Noel o els Reis Mags, el municipi celebrarà el Nadal Fest, divendres que ve 13 de desembre

Una festa vespertina en la qual DJ Carlota i DJ Iván Granero posaran a ballar a tots els presents en la Plaça Emilio Castelar (Ajuntament).

Una activitat que arriba de la mà de la comissió de Festes de Sant Roc 2025 i que està patrocinada per les Regidories de Joventut i de Festes de l’Ajuntament de Burjassot, dirigides per Javier Naharros i Manuel Pérez Menero, respectivament.

La festa començarà a les 17.30 hores amb la música de DJ Carlota que estarà punxant fins a les 21.00 hores i amenitzant la vesprada en la qual no faltaran les animacions infantils, el pintacares i el tardeo. A més, a les 20.00 hores, i perquè grans i menuts assagen per a l’última nit de l’any, es celebraran les campanades infantils.

Totes les persones que així ho desitgen podran també sopar en la plaça on, en les barres, hi haurà entrepans a preus populars de 21.00 a 23.00 hores per a, a les 23.00 hores, donar la benvinguda al segon DJ de la festa, Iván Granero, que serà l’encarregat de posar la música a la nit.

Una vesprada i nit diferent la que es viurà a Burjassot i en la qual començarà a sentir l’esperit nadalenc en el municipi.