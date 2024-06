Dos noves webs i un llibre enfortixen l’aposta pedagògica sobre memòria democràtica de la Diputació de València

La vicepresidenta i diputada de Memòria, Natàlia Enguix, destaca la difusió del coneixement i el record a través dels portals ‘València en la Segona República’ i ‘La batalla per València: els bombardejos’

‘Mi odisea. Memorias de una familia de la Desbandá’ narra la història d’Antonio Rodríguez, un dels 500.000 espanyols que van fugir en la guerra

La Diputació de València compta amb tres noves eines per a enfortir la seua aposta per la pedagogia en referència a la memòria democràtica.

La vicepresidenta primera de l’ens i responsable de l’àrea, Natàlia Enguix, ha participat este dimecres en la presentació de les webs ‘València a la Segona República’ i ‘La batalla per València: els bombardejos’, així com del llibre ‘Mi odisea. Memorias de una familia de la Desbandá’, que amplien l’aspecte més formatiu de la institució i complementen ferramentes tant digitals com bibliogràfiques ja existents. En l’acte van participar, al costat de la vicepresidenta Enguix, els tècnics Paco Sanchis i Eva María García, i José María Azkárraga i Nelson Seguí com a coordinadors dels projectes.

Segons ha exposat la vicepresidenta, “en la Delegació de Memòria Democràtica de la Diputació sempre hem considerat que un dels eixos d’actuació havia de ser la difusió. Difusió dels coneixements, del saber, del record. Perquè la Diputació de València creu en la ciència històrica i en el benefici del coneixement social.

En unes ocasions esta difusió es dirigix a la totalitat de la ciutadania, mentre en unes altres va encarada a sectors concrets, com els nostres joves. Per a ells hem dissenyat premis i planifiquem diverses activitats”. En esta línia, “hui presentem tres propostes que busquen un coneixement social ampli. Ens agradaria que interessaren a múltiples sectors, que arriben i es compartisquen. Que aprenguem tots i totes amb estes dos pàgines web i amb este llibre”, ha afegit Enguix.

El web “València a la Segona República” destaca pel seu disseny altament didàctic i la navegació està concebuda com un recorregut interactiu. A més, poden descarregar-se catàlegs, articles d’investigació i de premsa sobre diversos temes com la vida quotidiana, l’educació o la Constitució de 1931.

Per part seua, la pàgina digital “La batalla per València: els bombardejos” tanca el cicle sobre València, que es desenvolupa en tres pàgines: la de la València republicana, la de la guerra a la ciutat i la de la València franquista.

Sorgix a partir dels estudis de Lluís Sanjuán sobre el bombardeig del 15 de maig de 1937, en el qual van morir 53 persones. Des de la Delegació de Memòria Democràtica es va decidir abordar el tema i ampliar-lo més enllà d’este bombardeig concret. El web compta amb la col·laboració de la Universitat de Califòrnia, de l’Arxiu Històric del Partit Comunista, del de la Creu Roja, dels hereus del fotògraf Walter Reuter, la Biblioteca de València, el col·leccionista Matías Alonso i un llarg etcètera.

L’odissea d’Antonio Gutiérrez

Finalment, el llibre ‘Mi odisea. Memorias de una familia de la Desbandá’ narra la història d’Antonio Gutiérrez i la seua família, un més dels 500.000 espanyols que van haver de fugir d’Espanya a conseqüència del conflicte bèl·lic. Es tracta d’un diari escrit pel mateix Antonio, la qual cosa l’imprimix un major valor a la narració. Ho precedix un estudi de l’especialista Jesús Majada, de la Universitat de Màlaga. La narració comença el 7 de febrer de 1937 en un poble a 30 quilòmetres de Màlaga i acaba a Le Havre en 1948, on va residir Antonio Gutiérrez fins a la seua mort.

El llibre recull les penúries i dolors d’esta llarga “desbandá”, d’esta fugida que s’inicia amb un atac de les tropes franquistes sobre una caravana de civils que tractava de trobar refugi en territori republicà. En esta marxa plena de sofriment també van emergir grans personatges com el cirurgià canadenc Norman Bethune, que va destacar per la seua labor mèdica en esta columna de civils. El diari, que no s’havia publicat fins al moment, arriba a la Delegació de la Diputació a través de la política de suport a l’aprenentatge del valencià en terres argentines, on van acabar els successors d’Antonio Gutiérrez.

La publicació passa a formar part del catàleg de llibres de memòria democràtica de la Diputació de València i serà difosa, al costat d’una trentena de títols, entre les biblioteques municipals de la província, en el marc del programa ‘La memòria en les biblioteques’ de la delegació que dirigix Natàlia Enguix.