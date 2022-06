El vicealcalde Campillo recorda que seran “les persones usuàries i els col·lectius els que definiran quines instal·lacions volen”

La regidoria d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de València ha adjudicat la redacció del projecte per a reformular la pista de patinatge situada al costat del Parc Gulliver del Tram XII del Jardí del Túria. Este contracte per condicionar l’skatepark, per patins i monopatins, té un pressupost de 12.632,40 euros i l’execució tindrà un termini de sis mesos. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que ara s’enceta “un procés de participació amb les associacions, entitats i persones usuàries de l’skatepark per definir quines són les millores que volen introduir en estes instal·lacions municipals, tal com ens vam comprometre amb totes elles”.



“L’execució de la remodelació integral de l’skatepark, adjudicada a l’empresa Vielca Ingenieros través de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana, és un compromís de la corporació municipal amb les persones usuàries i s’integra en el pla d’actuacions de la celebració dels 35 anys del Jardí del Túria. Servirà, a més a més, per a adaptar este espai a les necessitats actuals de les persones usuàries i les tendències del S.XXI”, ha afegit el vicealcalde.

Les pistes de patinatge ubicades en el tram XII al costat del parc Gulliver, més conegudes com a skatepark, seran reformades completament. “Inaugurades en 1990, per estes pistes esportives han passat milers de joves que s’han iniciat en este esport sobre rodes que cada vegada té més adeptes. Aquells que fa dècades van gaudir d’estes innovadores pistes de patinatge, ara veuen com prenen el relleu les noves generacions, que en alguns casos són les seues filles i fills”, ha assenyalat el regidor d’Ecologia Urbana.

Sergi Campillo es va reunir a finals del passat any amb alguns usuaris representants de diversos col·lectius de patinadors, per a fer-los partícips del projecte i amb els que es va comprometre a arreglar les instal·lacions de manera provisional, fins a escometre la seua remodelació completa per a adaptar-les a les tendències actuals.

L’actuació es va dur a terme amb els treballs de reparació de la pista de patins, que van incloure el picat i sanejat de clavills en els vasos de la pista, omplir els clavills amb morter especial de reparació, retirada de restes constructives i pintat de les pistes en tota la superfície del vas, amb una pintura d’emprimació grisa especial per a espais esportius. Una actuació que va realitzar l’Organisme Autònom Parcs i Jardins pels seus propis mitjans, abans de fer la reforma completa.

“No obstant això, els col·lectius ens van demanar repensar l’espai, i això és el que farem ara de manera participada amb la redacció del projecte de remodelació i execució”, ha incidit el vicealcalde. L’àmbit d’estes instal·lacions esportives està format per una pista gran d’uns 500 m², i una altra pista xicoteta d’uns 50 m² per a iniciació en este esport urbà. “El projecte de reforma de les pistes esportives, inclou un procés participatiu per escoltar l’opinió i valoració dels usuaris, de manera que les persones que usen este espai i coneixen les necessitats reals que tenen, puguen participar en el seu disseny”, ha explicat Campillo.