El compositor i intèrpret madrileny gana la segona edició d’aquest concurs amb la sonata ‘La Pequeña’ dedicada a la seua mare

El compositor i intèrpret madrileny Eduardo Ortega ha sigut el guanyador de la II edició del Premi de Composició SGAE-CullerArts per a violí.



Aquest Premi, convocat per la Fundació SGAE a través del Consell Territorial de la SGAE a la Comunitat Valenciana en col·laboració amb l’Ajuntament de Cullera, té com a objectiu incentivar la creació de noves peces musicals per a violí, així com reconéixer el talent dels seus compositors. Una manera de descobrir nous talents en l’escena musical del nostre país.



La peça guanyadora, ‘La Pequeña’, s’ha imposat a un total de 68 obres presentades al certamen d’enguany. Obres musicals d’intèrprets procedents de tot el món, com l’Argentina, Àustria i Alemanya al costat d’intèrprets de tota Espanya. Aquestes han sigut sotmeses a l’escrutini del jurat compost per Jenny Guerra (violinista), Cristóbal Soler (director d’orquestra i director artístic de CullerArts) i Francisco Assís (compositor i membre del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana).



Així, la partitura guanyadora, ‘La Pequeña’, serà d’obligat estudi i interpretació per als semifinalistes de la IV edició del Concurs Internacional de Violí *, que tindrà lloc el mes próxim de setembre en el municipi.



Eduardo Ortega



El triomf d’Eduardo Ortega en aquest certamen se suma al seu gens menyspreable palmarés. A principis d’aquest 2022, l’intèrpret es va fer també amb el tercer premi del VIII Concurs de Composició i Arranjaments per a Big band de la Fundació SGAE i l’Associació de Jazz Ool-Ja-Koo. Segons les seues paraules, “ha sigut un començament d’any molt emocionant. Per a mi, escriure música és una necessitat, és la meua passió, i veure reconegut el meu treball amb aquests dos premis suposa una motivació extraordinària per a continuar

component. No puc més que agrair a la Fundació SGAE que desenvolupe iniciatives tan necessàries per als músics com aquestes”.



El jurat que li ha atorgat el premi, ha destacat de la peça que aquesta “revela un notori domini de l’instrument i del seu llenguatge tècnic, de les seues possibilitats tímbriques per part de l’autor, i es mostra com una peça coherent, dotada d’un discurs i estructura formal que se sosté sense dependre exclusivament d’efectes tècnics per a dotar-la de qualitat”. Per al músic, la mateixa “requereix energia, calma, tècnica i sensibilitat” per part seua, eines de treball imprescindibles en una obra concebuda per a ser interpretada en un concurs de violí.



Eduardo Ortega és compositor, arranjador i multiinstrumentista. Nascut en una família de músics, es considera eclèctic per naturalesa i vocació. Amb tan sols cinc anys, va assistir a un concert en el Teatre Real de l’Orquestra Simfònica de Madrid, on la seua mare oficiava de violinista, moment en el qual va quedar embadalit per la seua música. Allò va marcar el rumb de la seua vida i, per això, va decidir rendir el merescut tribut a la seua mare amb ‘La Pequeña’.



Ara, gira per tot el món, com a autor, músic i actor, amb els espectacles Pagagnini (Premi al Millor Espectacle en el ComedyArts Festival 2010 de Moers i en el Festival * 2008 d’Edimburg) i Maestrissimo, de Yllana i Llaura Malikian. Així mateix, ha col·laborat al llarg de la seua dilatada trajectòria amb artistes tan dispars com Miguel Ríos, Enrique Urquijo, Vetusta Morla, Lolita Flores o David Bisbal.

Ortega ha sigut també arranjador del Concert de Reis celebrat en el Teatre Real de Madrid en 2020 i 2021, a càrrec de la Banda Simfònica Municipal de Madrid, i compositor, per encàrrec de la Casa Reial espanyola, de la música original per al lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona en 2018, entre molts altres assoliments.





PREMI DE COMPOSICIÓ SGAE-CullerArts



Quant al Premi de Composició SGAE – CullerArts per a violí, aquest es va convocar per primera vegada en 2020, durant el confinament per la pandèmia de la COVID-19, amb el principal objectiu d’estimular la composició i ampliar el repertori contemporani d’obres per a violí.





La iniciativa va ser impulsada per la Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana, i compta amb el suport del Concurs Internacional de Violí CullerArts organitzat per l’Ajuntament de Cullera. Aquest últim és en l’actualitat l’únic concurs internacional de violí que se celebra a Espanya.

